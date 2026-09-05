به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری با ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اظهار داشت: آموزش و پرورش تمدنساز باید دانشآموزان را با دغدغهها و نیازهای واقعی کشور پیوند دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده زیستمحیطی استان بوشهر افزود: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای عظیم زیستمحیطی، نیازمند نیروهای متخصصی است که با دانش، مهارت و تعهد از این داشتههای ارزشمند صیانت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر راهاندازی رشته محیطبانی را فرصتی برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان دانست و بیان کرد: آموزشهای فنی و حرفهای باید متناسب با اقتضائات و ظرفیتهای بومی استان توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد: ایجاد رشته محیطبانی میتواند دانشآموزان علاقهمند را در مسیر آموزش تخصصی و مهارتی برای خدمت به طبیعت قرار دهد و زمینه پرورش نسلی مسئولیتپذیر، متعهد و کارآمد در برابر محیطزیست را فراهم کند.
این مقام مسئول با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان آموزش و پرورش و حفاظت محیطزیست استان گفت: دو دستگاه برای فراهم کردن زیرساختهای آموزشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان و ایجاد شرایط مناسب برای کارورزی دانشآموزان همکاری خواهند کرد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، رشته محیطبانی از سال تحصیلی پیشرو در هنرستانهای وابسته خلیج فارس شهرستان بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح ضمن تقویت آموزشهای مهارتی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه حفاظت از محیطزیست را فراهم کند.
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