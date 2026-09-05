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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

دانش فر: رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی می‌ شود

دانش فر: رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی می‌ شود

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: رشته «محیط‌بانی»، از سال تحصیلی پیش‌رو در هنرستان‌های وابسته خلیج فارس شهرستان بوشهر راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اظهار داشت: آموزش و پرورش تمدن‌ساز باید دانش‌آموزان را با دغدغه‌ها و نیازهای واقعی کشور پیوند دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده زیست‌محیطی استان بوشهر افزود: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های عظیم زیست‌محیطی، نیازمند نیروهای متخصصی است که با دانش، مهارت و تعهد از این داشته‌های ارزشمند صیانت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر راه‌اندازی رشته محیط‌بانی را فرصتی برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید متناسب با اقتضائات و ظرفیت‌های بومی استان توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: ایجاد رشته محیط‌بانی می‌تواند دانش‌آموزان علاقه‌مند را در مسیر آموزش تخصصی و مهارتی برای خدمت به طبیعت قرار دهد و زمینه پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر، متعهد و کارآمد در برابر محیط‌زیست را فراهم کند.

دانش فر: رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی می‌ شود

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان آموزش و پرورش و حفاظت محیط‌زیست استان گفت: دو دستگاه برای فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان و ایجاد شرایط مناسب برای کارورزی دانش‌آموزان همکاری خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رشته محیط‌بانی از سال تحصیلی پیش‌رو در هنرستان‌های وابسته خلیج فارس شهرستان بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح ضمن تقویت آموزش‌های مهارتی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه حفاظت از محیط‌زیست را فراهم کند.

کد مطلب 6938291

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