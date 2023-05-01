به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت علی آقامحمدی امروز (دوشنبه، یازدهم اردیبهشت‌ماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی درباره صدور پروانه‌های اکتشاف و تولید، اظهار کرد: حوزه نفت بزرگترین فرصت سرمایه‌گذاری ایران برای توسعه است و می‌توان کشور را از این مسیر به‌طور قابل توجهی جلو انداخت.

وی افزود: بخشی از محقق کردن اهداف توسعه صنعت نفت به‌عهده شرکت‌های تولید و اکتشاف است و گروهی به نمایندگی از این شرکت‌ها می‌توانند در نشست‌های مختلف شرایط موجود برای اعطای پروانه را بررسی کنند تا پردرآمدترین بخش ایران در این حوزه سامان یابد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه حتی می‌توان مشاوره‌های خارجی دریافت کرد و با تعریف همه پروژه‌ها و مگاپروژه‌ها، کار را به طور مطلوبی پیش برد، تصریح کرد: دستور رهبری هم این است که چند شرکت بزرگ نفتی برای فعالیت در عرصه بین‌الملل تشکیل شود زیرا اگر کشوری با آینده می‌خواهیم باید در حوزه نفت در دیگر کشورها هم فعالیت داشته باشیم.

آقامحمدی گفت: اگر ایران بخواهد جایگاه اعتباری در دنیا داشته باشد و سرمایه جذب کند، فقط باید صنعت نفت را گسترش دهد و این به وجود شرکت‌های داخلی وابسته است