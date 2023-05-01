بلینکن: بازگشایی لاچین برای صلح میان باکو و ایروان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آمریکا بازگشایی گذرگاه لاچین را در تحقق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ضروری دانست.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور اواخر روز یکشنبه در گفتگویی تلفنی با «الهام علی اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان بر اهمیت بازگشایی گذرگاه لاچین برای وسایل نقلیه تجاری و شخصی تاکید کرد.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده است: وزیر امور خارجه، با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در خصوص اهمیت گفتگوهای صلح میان آذربایجان و ارمنستان گفتگو کرد.

وزیر خارجه آمریکا تعهد این کشور برای حمایت از گفتگوهای صلح میان ایروان و باکو را یادآور شد و تاکید کرد که برقراری صلح میان دو کشور امکان پذیر است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین نگرانی عمیق این کشور نسبت به ایجاد یک ایست بازرسی از سوی باکو در کریدور لاچین را بیان کرد.

تنش‌های اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان برسر گذرگاه «لاچین» است. گذرگاه لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ کوهستانی متصل می‌کند.