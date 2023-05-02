به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه به مناسبت روز معلم طی مراسمی با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز، معاونین، رؤسای مراکز و کارشناسان، از مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.

بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با حضور در کارگاه‌های آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای، ضمن تبریک روز معلم و مربی، اظهار داشت: مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خدمات شایسته ای به افراد ذینفع ارائه می‌دهند و آموزش های آنها نوید بخش آینده‌ای روشن در کشور است.

غفاری با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی نقش بسزایی در توانمند سازی جوانان جویای کار دارد و در این راستا نقش مربیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: کیفیت آموزش در اشتغال پایدار و وضعیت اقتصاد جامعه در بخشهای مختلف مشخص می‌شود که در توسعه پایدار؛ محور، توسعه انسان و کلید آن، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز مربیان را ستون اصلی و نقطه شروع تحول در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانست و خاطرنشان کرد: تجلیل از مربیان نباید مختص به روز معلم باشد، بلکه مربی باید در همه حال تجلیل و در صدر نشیند و قدر ببیند.

غفاری افزایش بهره وری را در سایه تلاش و کوشش بی وقفه مربیان عنوان و خاطرنشان کرد: این افزایش بهره وری، موجب ارتقای دانایی و مهارتی در جامعه خواهد شد.

گفتنی است اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با دارا بودن ۷ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و بیش از ۴۵۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در ۴ خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به ۱۹ جامعه هدف در سطح استان خدمات آموزش مهارتی ارائه می‌دهد.