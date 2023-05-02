سمن های فعال در زمینه رفع آسیب های اجتماعی در زنجان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی شامگاه دوشنبه در جلسه سمن‌های مردم نهاد در محل استانداری زنجان، گفت: کارها را باید طبق سیستم، قانون و تفاهم‌نامه‌ها انجام داد تا نتایج مطلوبی داشته باشد.

وی ابراز کرد: سمن‌ها نیز به این مسئله توجه داشته باشند و در این راستا سمن‌ها کارها را عاشقانه و دلسوزانه پیش می‌برند و جای تقدیر دارد. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، به اهمیت توانمندسازی بانوان اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از توانمندسازی بازگشت به زندگی است.

نجفی با بیان اینکه بانوان را به سمت توانمندی‌های اجتماعی و روانی که دارا هستند باید سوق داده شوند، افزود: باید یک بازآفرینی و بازپروری همه جانبه اتفاق بیافتد.

وی ابراز کرد: در این حوزه همه توجه روی شغل نباشد و در کنار شغل به نیازهای دیگری نیز توجه شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، با اشاره به اینکه از سمن‌ها حمایت می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، هر سمنی که در خصوص آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و کار تخصصی در این حیطه انجام می‌دهد، از فعالیت آن حمایت می‌شود.

در ادامه مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان، تصریح کرد: جوانی جمعیت و تحکیم بنیاد خانواده، دغدغه مهمی است و از کسانی که دارای فرزند دوقلو یا چندقلو هستند، حمایت‌هایی صورت می‌گیرد.

سید فائزه موسوی بیان داشت: طی سال گذشته برای سه خانواده دارای فرزند چهار قلو یک واحد مسکونی توسط اد اره کل راه و شهر سازی استان واگذار شد.