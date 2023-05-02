اعلام آمادگی شهرداری منطقه ۷ تهران برای شروع نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نصرالله آبادیان؛ شهردار منطقه ۷ و دبیر ستاد اجرایی معاونت شهری شهرداری تهران، با همراهی حسین صفری مدیر کمیته اجرایی و رفاهی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و جمعی از معاونان و مدیران شهری، یکشنبه دهم اردیبهشت از بخش‌های مختلف مصلای بزرگ امام خمینی (ره) بازدید کرد و در جریان روند برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته در برپایی این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار گرفت.

نصرالله آبادیان در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی و تشکر از همه عواملی که در زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در تکاپو و تلاش هستند، گفت: پیرو جلساتی که قبل از برپایی نمایشگاه کتاب با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، لازم بود که یک بازدید میدانی از محل برگزاری نمایشگاه کتاب داشته باشیم و از نزدیک در مورد اقداماتی که با همکاری مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و دستگاه‌های مختلف صورت گرفته، گفت‌وگو کنیم. امیدوارم از زمان باقی‌مانده تا برگزاری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران استفاده کرده و با همیاری و همکاری ارگان‌ها و دستگاه‌ها و همچنین شهرداری منطقه ۷ مشکلات و مسائل باقی‌مانده را مرتفع سازیم.

وی با بیان اینکه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیرساخت‌های بسیار خوبی را نسبت به سنوات گذشته آماده کرده‌اند، افزود: امید است با انجام تدابیر اتخاذ شده، امسال شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نمایشگاه کتاب و میزبانی بهتر برای شهروندان و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی باشیم.

شهردار منطقه ۷ شهرداری تهران گفت: همواره بحث زیرساخت‌های حمل و نقل شهری نمایشگاه کتاب یکی از دغدغه‌های شهرداری منطقه ۷ تهران بوده و طی تجارب مفیدی که در سنوات گذشته از برگزاری نمایشگاه کتاب کسب شده، امسال در بحث دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به نمایشگاه، آماده خدمت‌رسانی بهتر به بازدیدکنندگان هستیم. در حال هماهنگی نهایی با مجریان و مسئولان درباره در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های لازم حمل و نقل شهری برای خدمت به شهروندان هستیم و فردا نیز جلسه‌ای در این خصوص خواهیم داشت.

مسئول اجرایی شهرداری تهران در خصوص نمایشگاه کتاب تهران، افزود: آذین‌بندی برخی از نقاط نمایشگاه، تأمین گل، مبلمان شهری، موضوع مدیریت پسماند و نظافت محیط، ایجاد ایستگاه‌های مادر و کودک و استقرار سرویس بهداشتی سیار، برخی دیگر از خدمات شهرداری به نمایشگاه کتاب خواهد بود.

آبادیان در پایان گفت: شهرداری منطقه ۷ امسال بنا دارد با یک رویکرد فرهنگی قوی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به شهروندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب خدمت‌رسانی کند.