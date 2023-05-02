شرکت ۴۵۰۰ نفر در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اردبیل

پروانه رضاقلیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی گامی در راستای ترویج معارف دینی و فرهنگ منور رضوی برگزار می‌شود و همه ساله با استقبال گسترده و بی نظیر مردم ولایی این جشنواره را برگزار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه سیره ائمه معصومین و فرهنگ منور رضوی با استقبال و همراهی شیفتگان اهل بیت (ع) در حال برگزاری است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل بیان کرد: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامه‌های بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در راستای ترویج فرهنگ و تبیین سیره و منش رضوی با بهره‌گیری و معرفی منابع و کتاب‌های منتشر شده در خصوص ائمه معصومین بویژه امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

رضاقلیزاده با بیان اینکه در برگزاری این دوره از جشنواره بخش‌های مختلف برای گروه‌ها و اقشار و سطوح سنی مختلف تدارک دیده شده است، افزود: پویش‌های کتابخوانی شامل «قصه گویی، معرفی کتاب، خوانش بخش‌هایی از کتاب» مسابقات چهارگزینه‌ای، هنرهای تجسمی، دست سازه، داستان و شعر و هنرهای دیجیتال از بخش‌های دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به ابعاد مختلف این جشنواره کتابخوانی گفت: هر سال منابع مرتبط با یکی از سیره معصومین (ع) به عنوان بخش ویژه به کتاب‌های جشنواره اضافه می‌شود و امسال کتاب‌های مرتبط با امام حسن عسگری (ع) به عنوان بخش ویژه دوازدهمین جشنواره رضوی اضافه شده است.

رضاقلیزاده منابع معرفی شده برای این دوره از جشنواره را یادآور شد و بیان کرد: ۹ عنوان کتاب برای گروه‌های سنی خردسال، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال انتخاب شده است که علاقه مندان می‌توانند از سه طریق خرید کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و دسترسی به نسخه الکترونیکی در سامانه مسابقات، نسبت به مطالعه و شرکت در مسابقه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در بخش‌های فردی، گروهی و خانوادگی و به دو شیوه مکتوب و الکترونیک برگزار می‌شود که هریک از افراد و گروه‌ها متناسب با شرایط تعیین شده می‌توانند در بخش‌های مختلف این مسابقه بزرگ کتابخوانی شرکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل ادامه داد: این رویداد بزرگ فرهنگی تا اول مرداد ماه برگزار خواهد شد و علاقمندان به آشنایی با سیره رضوی می‌توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی razavi.samakpl.ir شرایط کامل شرکت در جشنواره را دریافت کنند.

رضاقلیزاده گفت: برگزیدگان این جشنواره در دو سطح ملی و استانی با اهدای لوح سپاس و جوایز نقدی در بخش‌های فردی، گروهی و خانوادگی تقدیر خواهد شد.

وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مسابقه گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و استقبال اهالی و اقشار مختلف مردم در سال گذشته و در یازدهمین دوره جشنواره رضوی بیش از ۲۸ هزار نفر از استان اردبیل در بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی و کتابخوانی شرکت کردند و امسال تاکنون بیش از ۴ هزار ۵۰۰ نفر شرکت کننده در سامانه برگزاری شرکت داشته اند که امیدواریم تا اتمام مهلت برگزار شاهد استقبال بیش از پیش مردم ولایی از این رویداد فرهنگی باشیم.