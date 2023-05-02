شرکت ۴۵۰۰ نفر در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اردبیل

پروانه رضاقلیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی گامی در راستای ترویج معارف دینی و فرهنگ منور رضوی برگزار میشود و همه ساله با استقبال گسترده و بی نظیر مردم ولایی این جشنواره را برگزار میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه سیره ائمه معصومین و فرهنگ منور رضوی با استقبال و همراهی شیفتگان اهل بیت (ع) در حال برگزاری است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل بیان کرد: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامههای بیستمین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور در راستای ترویج فرهنگ و تبیین سیره و منش رضوی با بهرهگیری و معرفی منابع و کتابهای منتشر شده در خصوص ائمه معصومین بویژه امام رضا (ع) برگزار میشود.
رضاقلیزاده با بیان اینکه در برگزاری این دوره از جشنواره بخشهای مختلف برای گروهها و اقشار و سطوح سنی مختلف تدارک دیده شده است، افزود: پویشهای کتابخوانی شامل «قصه گویی، معرفی کتاب، خوانش بخشهایی از کتاب» مسابقات چهارگزینهای، هنرهای تجسمی، دست سازه، داستان و شعر و هنرهای دیجیتال از بخشهای دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به ابعاد مختلف این جشنواره کتابخوانی گفت: هر سال منابع مرتبط با یکی از سیره معصومین (ع) به عنوان بخش ویژه به کتابهای جشنواره اضافه میشود و امسال کتابهای مرتبط با امام حسن عسگری (ع) به عنوان بخش ویژه دوازدهمین جشنواره رضوی اضافه شده است.
رضاقلیزاده منابع معرفی شده برای این دوره از جشنواره را یادآور شد و بیان کرد: ۹ عنوان کتاب برای گروههای سنی خردسال، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال انتخاب شده است که علاقه مندان میتوانند از سه طریق خرید کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب با مراجعه به کتابخانههای عمومی و دسترسی به نسخه الکترونیکی در سامانه مسابقات، نسبت به مطالعه و شرکت در مسابقه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در بخشهای فردی، گروهی و خانوادگی و به دو شیوه مکتوب و الکترونیک برگزار میشود که هریک از افراد و گروهها متناسب با شرایط تعیین شده میتوانند در بخشهای مختلف این مسابقه بزرگ کتابخوانی شرکت کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل ادامه داد: این رویداد بزرگ فرهنگی تا اول مرداد ماه برگزار خواهد شد و علاقمندان به آشنایی با سیره رضوی میتوانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی razavi.samakpl.ir شرایط کامل شرکت در جشنواره را دریافت کنند.
رضاقلیزاده گفت: برگزیدگان این جشنواره در دو سطح ملی و استانی با اهدای لوح سپاس و جوایز نقدی در بخشهای فردی، گروهی و خانوادگی تقدیر خواهد شد.
وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مسابقه گفت: با تلاشهای صورت گرفته و استقبال اهالی و اقشار مختلف مردم در سال گذشته و در یازدهمین دوره جشنواره رضوی بیش از ۲۸ هزار نفر از استان اردبیل در بخشهای مختلف این رویداد فرهنگی و کتابخوانی شرکت کردند و امسال تاکنون بیش از ۴ هزار ۵۰۰ نفر شرکت کننده در سامانه برگزاری شرکت داشته اند که امیدواریم تا اتمام مهلت برگزار شاهد استقبال بیش از پیش مردم ولایی از این رویداد فرهنگی باشیم.
نظر شما