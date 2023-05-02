به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سید مهدی حسینی رئیس حوزه هنری استان قم و سرهنگ حسن عبدالرضایی جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان بر استفاده از ظرفیت هنر و ادبیات برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید شد.

سرهنگ عبدالرضایی جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان قم الویت‌های نیروی انتظامی در عرصه اجتماعی را پیشگیری از سرقت، کاهش تصادفات رانندگی و عفاف و حجاب دانست و اشهار داشت: با توجه به نتایج مطلوبی که از کار فرهنگی هنری در نیروی انتظامی داشته‌ایم مشتاقیم تا از ظرفیت‌های موجود در این عرصه برای رساندن پیام استفاده کنیم و ادبیات و هنر زبان میان نیروی انتظامی و مردم باشد.

سید مهدی حسینی نیز با اعلام آمادگی برای در اختیار گذاشتن توان حوزه هنری قم برای تولید آثاری با محتوای مورد نظر معاونت اجتماعی ناجا گفت: درست است که در اتفاقات اخیر تهدیدهایی ایجاد شد اما ان شالله که بتوان از از این تهدید فرصت ساخت و باید با زبان فرهنگ و هنر در مسائل اجتماعی پیام را منتقل کرد.

رئیس حوزه هنری استان قم ابراز امیدواری کرد: ان شالله با تولید آثار فاخر و اثرگذار با مسائل برخورد و آنها را ریشه‌ای برطرف کرد و خوشبختانه در جمعیت هنرمندان قم به لحاظ توان موجود و اساتید شناخته شده، این ظرفیت وجود دارد که آثار ماندگار و شاخصی تولید شود.

وی همچنین به جای خالی یک جشنواره در عرصه هنرهای تجسمی با موضوع پلیس اشاره کرد.

در ادامه ضمن طرح مباحث کارشناسی که با حضور معاونان و کارشناسان دو دستگاه همراه بود به صورت موردی زمینه‌های همکاری بررسی شد.