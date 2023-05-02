نرخ برداشت غلات توسط کمباین در گناوه اعلام شد

عباس تخم افشان در گفت‌گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون محصول غلات گندم و جو از مزارع آبی و دیم شهرستان گناوه در حال برداشت است، اظهار داشت: قبل از شروع فصل برداشت محصولات زارعی، ستاد برداشت در سطح استان و شهرستان تشکیل شد و نرخ برداشت غلات گندم و جو توسط کمباین‌ها با هماهنگی وزارت متبوع مصوب و ابلاغ شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: از آنجا که به دلیل تنوع کمباین‌ها، برخی کشاورزان در زمینه نرخ برداشت دچار سردرگمی و ابهام شده بودند موضوع در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر پیگیری و نرخ برداشت کمباین‌ها به دو صورت ساعتی و هکتاری مجدداً ابلاغ شد که جهت اطلاع کشاورزان از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها و یا به صورت حضوری اطلاع رسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ برداشت محصولات گندم و جو به دلیل انواع کمباین‌ها، در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱، به صورت ساعتی و هکتاری محاسبه می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس نرخ برداشت کمباین کاه کوب در مزارع گندم و جو (آبی و دیم) با کمباین‌های متوسط به ازای هر ساعت، پنج میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، نیمه سنگین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و سنگین وارداتی ۱۱ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: نرخ برداشت در مزارع گندم و جو با کمباین‌های کاه کوب داخلی در هر هکتار بر مبنای ۲ ساعت کار معادل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای چهار ساعت کار ۲۰ میلیون ریال است و در نوع سنگین وارداتی هر هکتار بر حسب یک ساعت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۲ ساعته ۲۵ میلیون ریال تعیین شده است.

تخم افشان خاطرنشان کرد: این نرخ‌ها به بخشداران محترم شهرستان گناوه منعکس شده است و در صورت وجود هر گونه ابهام، کشاورزان می‌توانند با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی نسبت به دریافت مشاوره از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.