به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، سرتیپ «نبیل عبدالله»، سخنگوی ارتش سودان امروز گفت که تمام شهرهای سودان باثبات هستند و ارتش کنترل کامل اوضاع را در دست دارد.

این در حالی است که امروز ژنرال حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع مدعی شده که نیروهایش به طور تقریبا کامل بر خارطوم، منطقه ساحلی آن و شهر ام درمان سیطره دارند.

سرتیپ عبدالله با اشاره به ضد حملاتی که ارتش به نیروهای پشتیبانی سریع وارد کرده، گفت: در این درگیری‌ها نیروهای پشتیبانی سریع، خسارت‌های زیادی متحمل شدند و بیش۵۰ درصد توان نظامی خود را از دست دادند، همچنین ارتش به زودی برای پاکسازی پایتخت(خارطوم) وارد عمل می‌شود.

وی افزود: سودان دارای ۱۹ ولایت است که همه آنها اکنون باثبات و تحت کنترل ارتش و دولت هستند. در برخی از این ایالت‌ها حتی یک گلوله شلیک نشده است.

وی همچنین عنوان کرد که نیروهای پشتیبانی سریع به خانه افسران ارتش سودان حمله کرده‌اند و تعدادی از خانواده‌های آنان را بازداشت کرده‌اند.

نبردهای مداوم بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، بسیاری از کشورها را برآن داشت تا تلاش‌های خود را برای تخلیه و خروج اتباع یا اعضای هیئت‌های دیپلماتیک خود از طریق زمینی، هوای و دریایی تشدید کنند.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، نبردها از ۱۵ آوریل گذشته بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع، صدها کشته برجای گذاشته و هزاران نفر را مجبور به فرار از مناطق درگیری به سمت سایر کشورها مثل چاد و مصر کرده ‌است.

البرهان و حمیدتی بارها با برقراری آتش‌بس موافقت کردند که به خوبی رعایت نشد و آخرین آتش‌بس رسمی یکشنبه گذشته را به مدت ۷۲ ساعت تمدید کردند و هریک از طرفین بارها یکدیگر را به دلیل نقض مکرر آتش‌بس متهم کردند.

نماینده سازمان ملل در سودان پیشتر گفته بود که فرماندهان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع با اعزام نمایندگانی برای انجام مذاکرات که ممکن است در عربستان سعودی برگزار شود، موافقت کردند.

در همین حال، رئیس اتحادیه آفریقا بر اساس بیانیه‌ای خواستار نیاز به آرامش و توقف تنش‌ها شد و نشان داد که اتحادیه آفریقا برای رسیدگی به وضعیت سودان دست به ابتکار عمل خواهد زد و ابراز امیدواری کرد که طرفین درگیر این ابتکار را خواهند پذیرفت.