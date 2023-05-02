کشف آثار تاریخی دوره تیموری در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه صنعتی کوره و عناصر مرتبط با آن مربوط به دوره تیموریان در کاوش باستان‌شناسی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) کشف شد.

در این کاوش آثار متعددی از دوره‌های گوناگون تاریخی از جمله قاجاریه، صفویه و تیموریان به دست آمده است.