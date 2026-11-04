به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان ر شهرستان دلگان همچون سال‌های گذشته با شور و شوق برگزار خواهد شد.

مردم این شهر از ساعت‌ها قبل از شروع مراسم با حس و حال خاصی در خیابان اصلی شهر حضور پیدا کرده‌اند.