به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان ر شهرستان دلگان همچون سالهای گذشته با شور و شوق برگزار خواهد شد.
مردم این شهر از ساعتها قبل از شروع مراسم با حس و حال خاصی در خیابان اصلی شهر حضور پیدا کردهاند.
دلگان- مردم شهر دلگان از ساعتها قبل برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان در خیابان اصلی این شهر حضور پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان ر شهرستان دلگان همچون سالهای گذشته با شور و شوق برگزار خواهد شد.
مردم این شهر از ساعتها قبل از شروع مراسم با حس و حال خاصی در خیابان اصلی شهر حضور پیدا کردهاند.
نظر شما