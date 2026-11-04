به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نتایج منتشر شده از انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکرات ها تا این لحظه موفق شده اند ۱۹۷ کرسی را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۱۱۴ عدد می رسد.

در مجلس سنا نیز اکثریت کرسی ها به دموکرات ها رسید به طوری که تا این لحظه ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ را تصاحب کرده اند.

این در حالی است که جمهوری خواهان تنها ۳۹ کرسی را به دست آورده اند.

ان‌بی‌سی نیز گزارش داد که دموکرات‌ها ۲۱۱ کرسی در مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان ۱۰۸ کرسی را از آن خود کرده اند.



تعداد کرسی های مجلس سنا متعلق به دموکرات‌ها به ۵۲ و جمهوری‌خواهان به ۴۰ عدد می رسد.