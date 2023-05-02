به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره اعطای جایزه محیط زیست ویژه دانشجویان دانشگاه‌های کشور با حضور رئیس سازمان محیط زیست استان اصفهان، مسئولان و پژوهشگران در حوزه محیط زیست، همزمان با روز جهانی زمین پاک، در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی منابع طبیعی برگزار شد.

محسن احمدی، دبیر برگزاری این رویداد با ارائه گزارشی از روند برگزاری هفتمین جایزه اظهار داشت: این رویداد به همت معاونت دانشجویی فرهنگی و انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود تا تلاش‌های علمی و پژوهشی دانشجویان کشور در عرصه محیط زیست را تقدیر کند و فرهنگ حفاظت از طبیعت را در جامعه دانشگاهی را ترویج دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی افزود: در این مراسم، ۹ دانشجوی برتر در پنج بخش رساله دکترا، پایان نامه کارشناسی ارشد، ابداع و اختراع، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و فرهنگ سازی محیط زیست معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از مهمترین ویژگی‌های این دوره از برگزاری رویداد محیط زیست تنوع فعالیت‌های شاخص دانشجویان در ۳۲ رشته تحصیلی بود که نشان دهنده رویکرد ویژه علمی دانشگاه‌های کشور به موضوعات محیط زیستی است.

احمدی خاطرنشان کرد: در این رویداد ۵۴ طرح از ۳۰ دانشگاه‌های سراسر کشور (دولتی – آزاد – غیر انتفاعی) به دبیرخانه ارسال شده است که بیشترین طرح‌ها در گروه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) بوده است.

از جمله طرح‌های برگزیده معرفی شده در این دوره می‌توان به طرح برگزیده امید پوره‌ای، دانشجوی دکترای شیمی، دانشگاه بوعلی سینا همدان اشاره کرد که موفق به کسب عنوان مقام برگزیده در بخش رساله برتر شد.

این طرح با عنوان تصفیه پساب پالایشگاه با فرایندهای همگن فنتون و پرسولفات فعال شده با نور فرابنفش و نور خورشید، موفق به کسب افتخاراتی همچون ثبت اختراع ملی با تاییدیه بنیاد ملی نخبگان، طرح پژوهشی مورد حمایت شرکت نفت و انتشار مقالات متعدد در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی، شده است.

مقام برگزیده بخش پایان نامه برتر، به دانشجوی رشته کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس اهدا شد که توانسته است با ارائه پایان نامه مطالعه تطبیقی نقاشی معاصر ایران و نقاشی معاصر غرب از منظر آگاهی بخشی نسبت به مسائل زیست محیط؛ رویکردی نوین و جذاب به منظور افزایش توجه به مشکلات محیط زیستی در حوزه هنر داشته باشد.

مقام برگزیده در بخش ابداع، اختراع و نوآوری به محمد قدیانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اعطا شد. که موفق به اختراع دستگاه و فرایند جداسازی پیشرفته سیالات شیمیایی امتزاج ناپذیر با قابلیت چندمنظوره شده است. این طرح پیش از هم توانسته است رتبه سوم جایزه مصطفی را بدست آورد و دارای تأییدیه ثبت اختراع بین المللی (US-Patent) است.

همچنین از تلاش محمد محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری از دانشگاه ارومیه برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض مانند میش‌مرغ، پرنده‌ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد، در بخش دانشجویان فعال محیط زیستی در زمینه حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض، تقدیر به عمل آمد.

جایزه ویژه عضویت و همکاری فعال با انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست برای دو دانشجوی فعال محیطی زیست از دیگر جوایز این دوره از جایزه ملی محیط زیست دانشجویان کشور بود. که به ارغوان گرانمایه، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست از دانشگاه صنعتی اصفهان و مدینه ساعد، دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز اهدا شد.

گفتنی است این جایزه که به مناسبت روز جهانی زمین پاک اعطا شده است، نشان دهنده توجه به نقش دانشجویان در حل مسائل محیط زیست است. این جایزه همچنین چالش‌ها و فرصت‌های پژوهش در این حوزه را به نمایش می‌گذارد و تلاش برای رسیدن به توسعه پایدار را ترویج می‌کند.‌