به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز و نمایشگاه کشفیات این شهرستان اظهار کرد: خوزستان با توجه به سابقه‌ای که در دوران دفاع مقدس دارد و مردم این استان برای این انقلاب هزینه‌های زیادی دادند و صاحب این انقلاب هستند؛ لذا باید مجاهدانه در جهت امنیت و آرامش آنها تلاش کرد.

وی افزود: در سال گذشته طرح‌هایی اجرا شد و قرارگاه‌هایی شکل گرفت و همکاران ما در خوزستان اقدامات مؤثری را انجام دادند؛ روز گذشته نیز قرارگاه ویژه‌ای در مرکز استان فعال شده که به صورت تاکتیکی برخی جرایم را در استان و شهرستان‌ها مدیریت می‌کند به عنوان مثال در شادگان تعدادی از محکومان متواری سابقه دار شناسایی و دستگیر شدند و بخشی دیگر هم در همین اقدام میدانی تحت تعقیب قرار دارند، همچنین افرادی که سابقه حمل سلاح غیرمجاز داشتند، دستگیر شدند این موارد و ماموریت‌هایی از این قبیل استمرار دارد تا زمانی که دارندگان سلاح غیرمجاز احساس ناامنی کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: در اینجا من از مردم خوزستان و مسئولان استان تقاضا دارم که بعضی از این بدعت‌ها (تیراندازی در مراسم) را در گفتمان به عنوان آداب و رسوم و فرهنگ تلقی نکنند؛ تیراندازی‌هایی که انجام می‌شود چه با سلاح مجاز یا غیرمجاز جرم محسوب می‌شود و ایجاد رعب و وحشت می‌کند، فرقی هم نمی‌کند در مراسم عزا یا عروسی باشد؛ استفاده از آن جرم است و این خط قرمز ماست.

وی بیان کرد: با بزرگان و شیوخ و سران قبایل نشستی داشتیم که قرار بر این شد افرادی که سلاح غیرمجاز دارند از طریق مراجع ذیربط آن را مجاز کنند یا تحویل مراکز انتظامی بدهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و از مردم نیز درخواست می‌کنیم که اطلاعات را به روز رسانی کرده و افرادی که را سلاح غیرمجاز دارند، شناسایی و معرفی کنند.

سردار رضایی خطاب به سارقان مسلح با تاکید بر اینکه تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیر آنها تعریف شده و مجازات‌های سنگینی در انتظار آنهاست، اظهار کرد: این پیام آخر است برای آنهایی که از این گونه کارها دست نکشند و به آغوش مردم بازنگردند حتماً پشیمان خواهند شد، این موارد خلاف و جرم است و وظیفه جدی ما برخورد قانونی با آنهاست.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با توجه به استمرار طرح مذکور در خوزستان گفت: این طرح موقتی نیست و استمرار خواهد داشت و این پیامی به هنجارشکنان است که دست از این کارهای خلاف بردارند.

این مقام ارشد انتظامی در کشور ادامه داد: هماهنگی خوبی هم با دستگاه قضائی انجام و مقرر شده متناسب با جرمی که دارند، مجازات‌هایی انجام شود تا بازدارنده باشد.

سردار رضایی در خصوص خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر گفت: خرده‌فروشان و معتادان متجاهر بعضاً خودشان خلاف‌های دیگری هم انجام می‌دهند که به صورت محسوس و نامحسوس رصد، شناسایی و دستگیرمی شوند.