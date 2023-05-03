به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سایگانی افزود: بر اثر بارندگی شدید روز سه شنبه در قصرقند و طغیان رودخانه «بیچند»، محور قصرقند به تلنگ مسدود شد.
وی ادامه داد: تا زمان فروکش کردن سیلاب امکان تردد در این محور وجود ندارد.
سایگانی اظهار کرد: بر اثر بارشهای عصر سه شنبه در ارتفاعات شمالی قصرقند، سیلاب رودخانه کاجو به سمت قصرقند در حرکت است
وی گفت: با این سیلاب ارتباط ۴۱ روستای بالادست و پایین دست این رودخانه، به مرکز شهرستان قطع خواهد شد.
فرماندار قصرقند از مردم حاشیه نشین رودخانه کاجو درخواست کرد تا از تردد در بستر این رودخانه خودداری کنند.
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