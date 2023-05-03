  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۱۲

محور قصرقند به تلنگ مسدود شد

محور قصرقند به تلنگ مسدود شد

قصرقند- فرماندار قصرقند گفت: براثر طغیان رودخانه، محور مواصلاتی قصرقند به تلنگ، مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سایگانی افزود: بر اثر بارندگی شدید روز سه شنبه در قصرقند و طغیان رودخانه «بی‌چند»، محور قصرقند به تلنگ مسدود شد.

وی ادامه داد: تا زمان فروکش کردن سیلاب امکان تردد در این محور وجود ندارد.

سایگانی اظهار کرد: بر اثر بارش‌های عصر سه شنبه در ارتفاعات شمالی قصرقند، سیلاب رودخانه کاجو به سمت قصرقند در حرکت است

وی گفت: با این سیلاب ارتباط ۴۱ روستای بالادست و پایین دست این رودخانه، به مرکز شهرستان قطع خواهد شد.

فرماندار قصرقند از مردم حاشیه نشین رودخانه کاجو درخواست کرد تا از تردد در بستر این رودخانه خودداری کنند.

کد مطلب 5769849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه