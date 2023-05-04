شکست بدموقع ساپیا و پیروزی صدرنشین/ سه امتیاز ارزشمند برای فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول در شرایطی پیگیری شد که پیش از این تیم شمس آذر قزوین صعود خود به لیگ برتر را قطعی کرده بود و جدال برای تعیین تیم دوم صعودکننده بین چند تیم ادامه دارد.

در یکی از دیدارهای مهم که در تعیین تیم دوم تاثیرگذار بود تیم سایپا در دیدار خارج از خانه برابر آرمان گهر شکست خورد تا سه امتیاز حساس و سرنوشت ساز را از دست بدهد.

تیم استقلال خوزستان هم که تیم دوم جدول است برابر چادرملو به تساوی رسید و با یک امتیاز خارج از خانه به شهرش برگشت.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* دریای بابل صفر - پارس جنوبی جم صفر

* خلیج فارس ماهشهر یک -مس شهربابک صفر

* آرمان گهر۲ - سایپا یک

* چوکای تالش صفر - شمس آذر قزوین ۲

* خوشه طلایی ساوه یک - خیبر خرم آباد یک

* چادرملو اردکان ۲ - استقلال خوزستان ۲

* شهرداری همدان یک - فجرشهید سپاسی ۲

* استقلال ملاثانی صفر - شهرداری آستارا صفر

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این هفته تیم شمس آذر قزوین با ۶۵ امتیاز صدرنشین است و صعودش به لیگ برتر را قطعی کرده است. استقلال خوزستان با ۵۱ امتیاز در رده دوم است و فجرسپاسی با ۴۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و شانس خوبی برای صعود دارد.