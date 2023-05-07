کمک ۱۰ هزار یورویی آکادمی کیا به کودکان زلزله زده خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خیریه آکادمی کیا که با هدف کمک به ورزش و ارتقاء مسئولیت اجتماعی در آلمان تاسیس شده است، مبلغ حاصل از فروش پیراهن بازی مهدی مهدوی کیا که به عنوان بازیکن هامبورگ در سال ۲۰۰۰ در بازی با شالکه بر تن داشت و با هدف کمک به کودکان زلزله زده خوی به فروش رفته است را جهت هزینه در اختیار موسسه فرهنگی هنری خادمین امام علی ابن ابی طالب قرار داد.

حسن رحیمی قهرمان اسبق کشتی کشور به نمایندگی از این موسسه که توسط ورزشکارانی نظیر رسول خادم اداره می شود روز شنبه در تمرین تیم فوتبال بزرگسالان کیا حضور یافته و سند انتقال این مبلغ که ۱۰ هزار یورو است را دریافت کرد.

همانطور که وعده شده است موسسه فرهنگی هنری خادمین امام علی ابن ابی طالب قرار است این مبلغ را برای کودکان زلزله زده خوی هزینه کرده و اسناد آن را به موسسه خیریه آکادمی کیا ارائه دهد.