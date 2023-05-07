  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

کمک ۱۰ هزار یورویی آکادمی کیا به کودکان زلزله زده خوی

کمک ۱۰ هزار یورویی آکادمی کیا به کودکان زلزله زده خوی

فروش پیراهن بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران کمک ۱۰ هزار یورویی به کودکان زلزله زده خوی را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خیریه آکادمی کیا که با هدف کمک به ورزش و ارتقاء مسئولیت اجتماعی در آلمان تاسیس شده است، مبلغ حاصل از فروش پیراهن بازی مهدی مهدوی کیا که به عنوان بازیکن هامبورگ در سال ۲۰۰۰ در بازی با شالکه بر تن داشت و با هدف کمک به کودکان زلزله زده خوی به فروش رفته است را جهت هزینه در اختیار موسسه فرهنگی هنری خادمین امام علی ابن ابی طالب قرار داد.

حسن رحیمی قهرمان اسبق کشتی کشور به نمایندگی از این موسسه که توسط ورزشکارانی نظیر رسول خادم اداره می شود روز شنبه در تمرین تیم فوتبال بزرگسالان کیا حضور یافته و سند انتقال این مبلغ که ۱۰ هزار یورو است را دریافت کرد.

همانطور که وعده شده است موسسه فرهنگی هنری خادمین امام علی ابن ابی طالب قرار است این مبلغ را برای کودکان زلزله زده خوی هزینه کرده و اسناد آن را به موسسه خیریه آکادمی کیا ارائه دهد.

کد مطلب 5772388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها