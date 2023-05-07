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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۳

مدرس حوزه و دانشگاه:

روایت‌گری در مسائل اخلاقی و ارزش‌های اسلامی نیاز اساسی جامعه است

روایت‌گری در مسائل اخلاقی و ارزش‌های اسلامی نیاز اساسی جامعه است

سبزوار ـ مدرس حوزه و دانشگاه گفت: روایت‌گری در مسائل اخلاقی و ارزش‌های اسلامی نیاز اساسی جامعه است و باید اقدام غیرتمندانه شهید «حمیدرضا الداغی» برای جامعه روایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی حسین‌پور شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت شهید حمیدرضا الداغی در مسجد جامع تاریخی سبزوار اظهار کرد: در روزگاری که مردم نگران ارزش‌های اسلامی، غیرت، حیا و عفاف هستند این شهید ثابت کرد غیرت در کشور ما همچنان زنده است.

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اینکه شهید الداغی در دل مردم جای گرفته به خاطر همین غیرت و جوانمردی است چرا که این شهید ناموس مردم را از سر غیرت پناه داد در حالی که می‌توانست از کنار آن بی تفاوت بگذرد.

وی گفت: باید اقدام این شهید روایت شود، مادران در قالب قصه برای کودکان بیان کنند و در فضای مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه این حرکت تبیین شود.

حسین پور افزود: در بررسی تاریخ شفاهی روزهای اخیر درباره ویژگی‌های اخلاقی این شهید متوجه می‌شویم وی فردی خوش رفتار بود که به دنیا تعلق خاطر نداشت و در کمک به مادر، خانواده و نیازمندان اهتمام داشت، در غیرتمندی سابقه داشته و بارها برای نوامیس مردم سپر شده بود.

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: در مراسم تشییع شهید الداغی بیش از ۵۰ شهر حتی افرادی از مناطق جنوبی کشور حضور داشتند، مردمی که وی را نمی‌شناختند اما شیفته غیرتش شدند و حرکت جوانمردانه او مورد علاقه همگان قرار گرفت.

وی بیان کرد: دشمن تلاش دارد در کشورهای مسلمان مفاهیم غیرت، تعصب و حیا را کمرنگ کند اما تا غیرت و حیا در بین مردم باشد به جامعه اسلامی آسیبی وارد نمی‌شود.

گفتنی است؛ در آئین بزرگداشت شهید حمیدرضا الداغی، یاد و خاطره شهید آیت الله عباسعلی سلیمانی و شهید شهرکی نیز گرامی داشته شد و مرثیه‌سرایی و مداحی از دیگر برنامه‌های این آئین بود.

کد مطلب 5773166

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