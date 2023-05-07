به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی حسین‌پور شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت شهید حمیدرضا الداغی در مسجد جامع تاریخی سبزوار اظهار کرد: در روزگاری که مردم نگران ارزش‌های اسلامی، غیرت، حیا و عفاف هستند این شهید ثابت کرد غیرت در کشور ما همچنان زنده است.

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اینکه شهید الداغی در دل مردم جای گرفته به خاطر همین غیرت و جوانمردی است چرا که این شهید ناموس مردم را از سر غیرت پناه داد در حالی که می‌توانست از کنار آن بی تفاوت بگذرد.

وی گفت: باید اقدام این شهید روایت شود، مادران در قالب قصه برای کودکان بیان کنند و در فضای مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه این حرکت تبیین شود.

حسین پور افزود: در بررسی تاریخ شفاهی روزهای اخیر درباره ویژگی‌های اخلاقی این شهید متوجه می‌شویم وی فردی خوش رفتار بود که به دنیا تعلق خاطر نداشت و در کمک به مادر، خانواده و نیازمندان اهتمام داشت، در غیرتمندی سابقه داشته و بارها برای نوامیس مردم سپر شده بود.

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: در مراسم تشییع شهید الداغی بیش از ۵۰ شهر حتی افرادی از مناطق جنوبی کشور حضور داشتند، مردمی که وی را نمی‌شناختند اما شیفته غیرتش شدند و حرکت جوانمردانه او مورد علاقه همگان قرار گرفت.

وی بیان کرد: دشمن تلاش دارد در کشورهای مسلمان مفاهیم غیرت، تعصب و حیا را کمرنگ کند اما تا غیرت و حیا در بین مردم باشد به جامعه اسلامی آسیبی وارد نمی‌شود.

گفتنی است؛ در آئین بزرگداشت شهید حمیدرضا الداغی، یاد و خاطره شهید آیت الله عباسعلی سلیمانی و شهید شهرکی نیز گرامی داشته شد و مرثیه‌سرایی و مداحی از دیگر برنامه‌های این آئین بود.