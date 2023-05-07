به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز (یکشنبه) در آئین افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اظهار داشت: در همین نمایشگاهی که برگزار شده است فکر می‌کنیم که ۷۰۰ مجموعه صنعتی، معدنی و صادراتی حضور پیدا کردند نشان می‌دهد کارهای انجام شده دانش بنیان است و تجاری سازی شده و اینها می‌تواند زمینه کار تجاری در کشور قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در حوزه کار، دارو، سلامت و تجهیزات پزشکی کارهای بزرگی در کشور انجام شده است. اینکه ۹۵ درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید و صادر می‌شود بسیار اهمیت دارد. در حوزه پتروشیمی، در حوزه معادن فعال نیز کارهای قابل توجهی انجام شده و بسیاری از آنها نیز در دست اقدام هستند.

رئیس جمهور با اشاره به بازدید از محصولات شرکت مپنا، گفت: پارک‌های علم و فناوری می‌تواند یکی از مکان‌های بازدید تجار و سرمایه گذاران باشد. همه این کارها و اقدامات که برخی از آنها مورد بازدید رؤسای جمهور دیگر کشورها بوده، باعث شگفتی بوده است از این جهت که علی رغم تهدیدها و تحریم‌ها توانستیم به این موقعیت برسیم.

رئیسی افزود: آنها نمی‌خواهند نه تنها به صنایع نظامی و هسته‌ای بلکه سایر صنایع و حتی فرمول‌ها و دانش‌ها دستیابی داشته باشیم اما امروز در بسیاری از حوزه‌ها مانند صنایع نظامی بومی سازی صورت گرفته است و جمهوری اسلامی در آن صنعت حرف برای گفتن دارد و صاحب نظریه هستند.

وی اضافه کرد: ما در حوزه‌های مختلف پژوهشگاه داریم و اینها به نحوی حضور پیدا کردند که موجب افتخار است البته ما این حضور را کافی نمی‌دانیم و باید بیش از این باشد. سخن سخنگوی کاخ سفید مبنی بر شکست تحریم‌ها قابل توجه است و علت شکست تحریم‌ها را این می‌دانند که فعالان و صنعتگران ما توانستند تحریم‌ها رو دور بزنند و شکست دهند و اینها از جلوه‌های توانمندی جمهوری اسلامی و کارشناسان است که کارهای بزرگی انجام دادند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید به این میزان از پیشرفت بسنده کرد، تصریح کرد: شرکت فولاد، مس و برخی از بخش‌ها بیش از این می‌توانند فعالیت کنند. یکی از مهمترین بخش‌ها جلوگیری از خام فروشی است. معادن بسیاری در کشور وجود دارد که به موجب آن می‌توان ارزش افزوده، تولید و صادرات را فراهم کرد.

رئیسی ادامه داد: امروز کار دانش بنیان بسیار اهمیت دارد. زمینه تولید در کشور به خوبی فراهم است و لازم است به لحاظ کمیت و کیفیت اقدامات مؤثری انجام داد. مطابقت کالای داخلی و کالای مشابه خارجی نشان می‌دهد قیمت کالای داخلی مناسب‌تر است و در این شرایط صادر کردن این کالا بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تاکید من به تولیدکنندگان این است که کیفیت فدای کمیت نشود. ان شاءالله کشورهایی که مایل به تعامل با جمهوری اسلامی هستند در نشست و رویداد پیش رو با ظرفیت‌های ما آشنا شوند و به شناخت برسند.

مذاکرات هسته‌ای روند خاص خود را دارد

رئیسی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: مذاکرات هسته‌ای روند خاص خود را دارد و ما داریم از موضع عزت مذاکرات را دنبال می‌کنیم. آنها یعنی آمریکایی‌ها میز مذاکرات را ترک کردند و تعهدات خود را انجام ندادم و آژانس بیش از ۱۵ بار اعلام کرده جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل کرده است و آنها که به میثاق جهانی پشت پا زندند آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودند. ما صحبت‌های منطقی و بیانات قابل دفاع داریم و اروپایی‌ها هم به آن اعتراف داشتند.

دولت در میزان تولید و رونق آن موفق بوده است

وی افزود: از همکاران خود در دستگاه‌ها می‌خواهم از تجار و صادرکنندگان حمایت کنند. صادرات بیش از ۵۰ درصد یک رکورد ۴۰ ساله است و نشان می‌دهد دولت در میزان تولید و رونق آن موفق بوده است. این اقدام نیازمند حمایت از مقررات و قوانین باشد تا صادر کننده احساس کند می‌تواند هر روز سرمایه و خط تولید خود را افزایش دهد و سرمایه و سود و صادرات او تضمین شده است.

رئیس جمهور در پایان بیان کرد: امیدوارم این نشست باعث آشنایی کشورهای منطقه از امکانات ما و در نهایت رشد صادرات شود.