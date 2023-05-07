اطلاعات کامل برای شرکت در مرحله دوم طرح عرضه یکپارچه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین طرح یکپارچه عرضه بر مبنای فرآیند نوبت دهی برای محصولات خودروسازان داخلی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ آغاز میشود و متقاضیان تا پایان روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ فرصت دارند نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانکهای اعلامی در سامانه، اقدام نمایند. شایان ذکر است محصولات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در سامانه قابل مشاهده میباشند.
صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است، میتوانند از روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ نسبت به ثبت نام اولیه به منظور تشکیل لیست نوبت دهی(لیست انتظار) برای خودروی مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام نمایند.
امکان ثبت نام هر متقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرارگرفته اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در سامانههای مربوطه ثبت نماید.
*حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت میگردد و شامل مالیات بر عایدی سرمایه میگردد.
لازم به ذکر است که موعد تحویل برخی از محصولات پر تقاضا شرکتهای خودروساز در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی:
فرایند طرح یکپارچه عرضه خودرو بر مبنای فرآیند نوبت دهی شامل سه مرحله زیر است:
مرحله اول: پیشثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی
مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی به ازای هر محصول مشخص بر اساس برنامه تولید
مرحله سوم:: قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان بر اساس فراخوان خودروساز
مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی:
در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطلاعیه، که وجه اعتبار لازم را در حساب وکالتی خود مسدود نمودهاند امکان انتخاب ۵ اولویت جهت ثبت نام اولیه برای قرار گرفتن در لیست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی بر مبنای لیست انتظار را خواهند داشت بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی، وکالتی نمودن حساب شخصی متقاضی بهنام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدود نمودن وجه اعتبار میباشد.
زمان پیش بینی شده برای وکالتی نمودن حساب شخصی بهنام سازمان حمایت برای این طرح و مسدود نمودن وجه اعتبار لازم در حساب مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تا پایان روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ میباشد. در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، لیست افراد مجاز برای پیش-ثبت نام در سامانه بر مبنای اطلاعات ارسال شده از بانکها تهیه میگردد.
صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام نمودهاند، می-توانند روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در لیست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام نمایند.
تبصره ۱: موجودی لازم برای انجام ثبت نام در لیست نوبت دهی کلیه خودروهای داخلی "صد میلیون تومان" میباشد و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان مسدود گردد، لازم به ذکر است که وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی در نظر گرفته شده است و برای کلیه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی میباشد.
تبصره ۲: ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت نام اولیه تا اعلام اولویتهای تخصیص، مسدود گردد و قابل برداشت نمیباشد. انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی میگردد و از لیست انتظار حذف میگردد.
تبصره ۳: امکان ثبت نام هر متقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرار گرفتهاند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در سامانههای مربوطه ثبت نماید.
تبصره ۴: ثبت نام مرحله اول در لیست نوبت دهی هیچ گونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمینماید و تعهد خودروساز صرفاً بر اساس قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح، شکل میگیرد.
تبصره ۵: تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس اولویت انتخابی مشتری و رتبه اولیه در سامانه انجام میگیرد.
تبصره ۶: ضروری است علاوه بر دارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار لازم، کلیه شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت گردیده و چنانچه در هر مرحله تا قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز، مشخص گردد که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی میگردد.
شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت:
۱. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال میباشد.
2. دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر (دارای تاریخ اعتبار ) برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
۳. متقاضیانی که طی ۴۸ ماهه گذشته در شرکتهای ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماهه گذشته از سایر شرکتهای خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روشهای فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و …) اقدام نمودهاند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
۴. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
۵. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بهصورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو بهصورت وکالتی ممنوع است.
۶. امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.
۷. شرکتهای خودروسازی موظفاند روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
۸. امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
۹. در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نمیباشد، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و …) عودت خواهد شد.
۱۰. در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تأخیر در تحویل، مطابق آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابلاغیههای مرتبط که متعاقباً از طریق بخشنامههای فروش اطلاع رسانی میگردد، پرداخت خواهد شد.
۱۱. سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامههای صادره توسط شرکتهای خودروسازی و قرارداد منعقده فیمابین با مشتریان خواهد بود.
۱۲. متقاضی میبایست اقدام به ایجاد صرفاً یک حساب وکالتی نماید در غیر این صورت مسئولیت موضوع به عهده خود متقاضی میباشد.
۱۳. قرار نداشتن در فهرست اولویتهای اعلامی اولین طرح یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی و یا انصراف در طرح مذکور تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴. هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکتهای خودروسازی میباشد.
۱۵. طرح عادی شامل همه افراد با مشخصات فوق میباشد و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صرفاً" مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور میباشد و مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح بعهده متقاضی میباشد.
۱۶. متقاضیان ثبت نام میبایست شماره همراه ثبت شده بنام خود را در سامانه اعلام نمایند در غیر این صورت مسئولیت عدم تطابق شماره همراه با کد ملی بعهده متقاضی میباشد.
مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی به ازای هر محصول مشخص
پس از نوبت دهی، لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، بر اساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه اعلام میگردد.
تبصره ۱- اعلام زمانبندی بر اساس لیست نوبت دهی (لیست انتظار هر محصول) در خردادماه ۱۴۰۲ و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام میگردد
تبصره ۲- قرار گرفتن متقاضی در لیست انتظار بر اساس زمانبندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمینماید و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و بر اساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و بر اساس مفاد قرارداد منعقده شکل میگیرد.
تبصره ۳- در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمانبندی متقاضی میتواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجد شرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرحله، میتواند تا نسبت به قطعی نمودن ثبت نام بر اساس فراخوان خودروساز و با تکمیل وجه در حساب خودروساز و بر اساس قیمت روز، اقدام کند و یا آنکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج گردد.
مرحله سوم: قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان بر اساس فراخوان خودروساز
در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی به متقاضیان و شکل گیری لیست انتظار برای هر محصول، خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرحهای فروش خودرو را منطبق بر زمانبندی و نوبت دهی انجام شده، اعلام نماید. بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً بر مبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هر محصول، نسبت به فراخوان و قطعی نمودن ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند نمود.
تبصره ۱- قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح بر اساس لیست نوبت دهی شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت میباشد.
تبصره ۲- در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل و یا انجام ثبت نام قطعی، مشخص گردد که مشتری شرایط طرف تقاضای مندرج در اطلاعیه را نقض نموده است و یا در این مدت از خودروسازان داخلی دیگر خودرو خریداری نموده است، ثبت نام در این طرح کان لم یکن تلقی میگردد.
توجه به این نکته: ضروری است که اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
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