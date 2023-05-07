تلاش برای جذب ۲۵۰ هزار دانشجوی خارجی تا سه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان در آئین افتتاحیه نکوداشت دانشآموختگان بینالمللی دانشگاههای ایران که در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد، اظهار کرد: شهر قم دارای وجه تمایز علمی خوبی است چرا که در هر کوچه و پس کوچه این شهر یک مرکز علمی و یا مدرسه علمیه وجود دارد و هر کجا که سر بزنید یک پژوهشکده و یا پژوهشگاه میبینید که نماد این درخشش علمی را میتوان در جامعه المصطفی العالمیه دید که حدود ۳۸ هزار دانشجو از ۱۲۰ ملیت در آن مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: خروجی هر دانشی را میتوان در انتشارات فرهنگی مشاهده کرد، که در این حوزه هم شهر قم سرآمدی علمی است، البته یکی دیگر از وجوه تمایز مهم این شهر روحانیون هستند که این افراد لباس پیامبر بر تن دارند و وارد حوزه علوم انسانی و فلسفه شدهاند؛ مسلم است که وقتی در این فضا سیر کنید، تکریم دانش و دانشجویان را میتوان بیشتر مشاهده کرد.
داداشپور در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: اگر به کشور خود برگشتید، ارتباطتان را با دانشگاههای ایران قطع نکنید، چرا که باید به سمت همگرایی علمی برویم و عنصر اصلی این همگرایی هم دانش است.
وی افزود: شما دانشجویان سعی بر این داشته باشید زمانی که به کشور خود برگشتید به روشهای مختلف دانشجو جذب کنید تا بتوانند در ایران تحصیل کنند تا بتوانیم ارتباطمان را حفظ کنیم.
رئیس امور دانشجویان در پایان با اشاره به لازمه همگرایی علمی تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم قدرت علمی ایجاد کنیم صرفاً وجود یک کشور کافی نیست بلکه با پیوند پژوهشگاهها به برکت علم و دانش میتوانیم منطقه جغرافیایی ایجاد کنیم که موجب افزایش قدرت علمی شود.
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