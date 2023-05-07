پرونده ویژه «فصلنامه دانشجویان مستقل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از فصلنامه دانشجویان مستقل، گفتگوها و یادداشت هایی از چهره های برجسته دانشگاهی، سیاسی، اجتماعی و هنری منتشر شده است.

در قسمتی از از گفتگوهای این فصلنامه آمده است: در میانه بلبشوی عالم و تمامیت و سلطه بلوک شرق و غرب در دنیا عالمی فرزانه به نام سید روح الله موسوی خمینی با تکیه بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی مشعلی برافروخت و زمین بازی معادلات و قوانین جهانی را بر هم زد و در صدد تغییر و آغازگر مسیری شد که اکنون چهل و اندی سال از آن روشنایی مشعل پرفروغ نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.

در این تاریکی و ظلمات نظام های مادی گرا و لیبرال دموکراسی که توسط غرب در حال افول ترویج می شود؛ این مسیر روشن تحقق تمدن نوین اسلامی اسلامی که به عنوان الگوی توحیدی برای تمام جهانیان تمامیت دنیای تاریک و ظلمانی غرب را به چالش کشیده و در این تاریکی این تنها چراغ و کور سوی امیدی است که روشن می باشد و ما را به ظهور ولایت عظمی رهنمون می سازد.

در این شماره گفتگو و یادداشت هایی از اساتید و کارشناسان مختلف بین المللی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و ... می خوانید. از جمله مطالبی که در این شماره منتشر شد می توان از ایستاده در برابر استکبار، نسبت جمهوری اسلامی با نظم جدید جهانی، رسانه پیشرویی در حوزه تمدنسازی خلق نکردیم و ... نام برد.

در بخشی از گفتگو با فواد ایزادی پیرامون نظم جدید جهانی آمده است: آمریکایی ها چون متوجه شده اند که کشور رو به افولی هستند سعی می کنند این افول را کُند کنند. در دوره استعمار کشوری می آمد کشور دیگر را اشغال میکرد و حاکم می گماشت. در دوره استعمار نو آن حکمران دیگر اروپایی نبود و ظاهرا کشور استقال داشت، اما حکمرانان دست نشانده بودند. مثل حکومت شاه در ایران. در دوره استعمار فرانو فرق نمی کند چه کسی حکمران باشد، مهم این است که یک سری قواعد بین المللی تهیه شود و همه به اجبار آن را اجرا کنند. سیاست کشورها باید بر اساس دیکته بیرونی تدوین شود. سند ۲۰۳۰ نیز هدفش این بود که این کشورها را در راستای منافع غرب هماهنگ کند. اما هم در ایران و هم جاهای دیگر مخالفت شد و این سند به جایی نرسید و نخواهد رسید.

این شماره از «فصلنامه دانشجویان مستقل: با عنوان «قلمرو نسبت‌ها» در ۸ صفحه به چاپ رسیده و علاقه مندان می توانند نسخه مکتوب آن را از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۹۲۷۵ و یا شماره همراه ۰۹۳۷۰۷۴۸۵۵۰ دریافت کنند.