به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در امور فلسطین از کمبود شدید منابع مالی سازمان برنامه جهانی غذا برای تأمین نیازهای اساسی فلسطینیها در نوار غزه و کرانه باختری خبر داد.
وبگاه خبری «RT» شامگاه یکشنبه گزارش داد: «سامر عبد الجابر» مقام ارشد برنامه جهانی غذا اعلام کرد که سازمان برنامه جهانی غذا کمک به فلسطینیها را به علت کمبود منابع مالی از ماه آینده میلادی (ژوئن / خرداد) به حالت تعلیق در خواهد آورد.
سامر عبد الجابر، مدیر دفتر برنامه جهانی غذا در فلسطین اشغالی امروز یکشنبه در مصاحبه با رویترز اعلام کرد: به علت کمبود شدید منابع مالی، برنامه جهانی غذا مجبور به انتخاب گزینههای دردناک برای صرفه جویی در منابع محدود خود شده است.
این مقام ارشد برنامه جهانی غذا افزود: «برنامه جهانی غذا مجبور خواهد شد تا کمک مالی به بیش از ۲۰۰ هزار نفر که ۶۰ درصد کمکهای فعلی مشمول آنها میشود را از ماه ژوئن تعلیق کند.»
خانوادههای ساکن غزه بیش از همه تحت تأثیر قرار میگیرند چرا که محاصره رژیم صهیونیستی امنیت غذایی را تهدید کرده و فقر را در بالاترین حد در این منطقه نگه داشته است.
برنامه جهانی غذا به فلسطینیهای نیازمند ماهانه بستههای غذایی و مبلغ ۱۰.۳۰ دلار به ازای هر فرد میدهد که تعلیق کمکهای مالی هر دو بخش از این کمکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
طبق گزارش منابع آماری فلسطین و سازمان ملل، نوار غزه ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میزان ۴۵ درصد از آنها بیکار و ۸۰ درصد وابسته به کمکهای بینالمللی هستند.
عبدالجابر اضافه کرد: «برنامه جهانی غذا از تبعات این تصمیم دشوار اجتناب ناپذیر که صدها هزار فلسطینی را که بر این کمکها غذایی اساسی تکیه دارند، کاملاً آگاه است.»
وی با این حال اعلام کرد که برنامه جهانی غذا کمک به ۱۴۰ هزار نفر در غزه و کرانه باختری را ادامه خواهد داد. وی اضافه کرد که تعلیق کمکها برای نجات آنهایی گرفته شد که در معرض بالاترین خطر هستند.
این مقام ارشد تصریح کرد که در صورت عدم تأمین مالی، برنامه جهانی غذا ناچار خواهد شد کمک مالی و غذایی را به صورت کامل در ماه آگوست / مرداد تعلیق کند.
گفتنی است به علت محاصره کامل زمینی و دریایی نوار غزه از سال ۲۰۰۷ که با پیروزی حماس در انتخابات و شکست جنبش فتح آغاز شد، کمکهای بشردوستانه با ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی علیه جنبش حماس با دشواری صورت میگیرد.
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