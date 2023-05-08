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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۳۳

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

خیرین در ساخت خوابگاه حامی دانشگاه «محقق اردبیلی» هستند

خیرین در ساخت خوابگاه حامی دانشگاه «محقق اردبیلی» هستند

اردبیل- رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: خیرین و جامعه نیکوکار استان اردبیل در ساخت خوابگاه دانشجویی پشتیبان و همراه دانشگاه محقق اردبیلی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی شامگاه یکشنبه در مهرواره «برای ایران» که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه آموزش عالی یکی از محورهای اساسی حمایت و همراهی جامعه خیرین و نیکوکاران است تا در حوزه‌های مختلف توسعه علم و فناوری‌ها را شاهد باشیم.

وی ورود خیرین را برای ساخت خوابگاه‌های متأهلین یادآور شد و تصریح کرد: این اقدامات در استان اردبیل نیز مورد حمایت و همراهی خیرین بوده و تمام تلاش مجموعه دانشگاه محقق اردبیلی بر این است تا از این ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی به وجود چنین مجموعه‌های حمایتی و یاریگر برای پیشرفت و توسعه دانشجویان نیاز دارد و قطعاً در این مسیر آنچه که مهم به نظر می‌رسد دعوت از خیرین نام‌آشنا و تشکیل گروه‌های مردمی برای کمک به توسعه و تقویت زیرساخت‌های دانشگاه محقق اردبیلی است.

چمنی افزود: ۱۵ نفر از خیرین در قالب هنرواره «برای ایران» در اردبیل تجلیل شدند چرا که این افراد در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف کمک‌کار دانشگاه محقق اردبیلی در مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: واقعیت این است که با امکانات محدود دولتی نمی‌توان امیدوار به پیشرفت و توسعه روزافزون بود بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در این حوزه اقدامات و حرکت‌های مؤثری آغاز شده است.

چمنی اضافه کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی به همت خیرین کارهای عمرانی به ویژه در حوزه احداث خوابگاه آغاز شده و امیدواریم در سال‌های آینده این فعالیت‌ها گسترده‌تر از گذشته باشد.

وی بیان کرد: در این مراسم علاوه بر تجلیل از خیرین، از گروه‌های جهادی برتر یاریگر دانشگاه محقق اردبیلی نیز تجلیل و تکریم شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: دانشگاه محقق اردبیلی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در قالب این هنرواره زمینه و بستر مشارکت همه‌جانبه گروه‌های مختلف جامعه را فراهم کرده و قطعاً این اقدامات منجر به راه‌اندازی مجموعه‌های خیرساز حوزه دانشگاه محقق اردبیلی به ویژه خوابگاه‌سازی خواهد شد.

کد مطلب 5774047

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