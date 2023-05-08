معاون اجرایی رئیس جمهور و سخنگوی دولت وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح روز دوشنبه وارد فرودگاه ارومیه شده و مورد استقبال محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجانغربی، معاونان استاندارو مدیران کل دستگاههای اجرایی استان قرار گرفتند.
قرار است منصوری و بهادری جهرمی ضمن حضور در گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، از دریاچه ارومیه هم بازدید کنند.
حضور در برخی شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی و همچنین بررسی اقدامات صورت گرفته در آذربایجان غربی از جمله برنامههای منصوری معاون رئیس جمهور است.
دیدار با طلاب و دانشجویان و همچنین بازدید از مرکز درمان بیماران سرطانی ارومیه از برنامههای بهادری جهرمی عنوان شده است.
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