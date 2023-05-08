به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمد رازقی در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبح دوشنبه هجدهم اردیبشهت ماه ۱۴۰۲ اظهار داشت: با رصدی که امروز از معابر شهر تهران از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک داشتیم، شاهد شروع ترددها و افزایش ترافیک در سطح معابر شهر تهران در صبح امروز بودیم.

سرهنگ رازقی گفت: همچنین در مسیر بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان شروع بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی افزود: در بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صیاد، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد شروع بار ترافیکی هستیم.

سرهنگ رازقی ادامه داد: در بزرگراه‌های شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از حدود شهید ستاری، شهید همت در مسیر غرب به شرق حوالی جنت آباد، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک در حال حرکت می‌باشد.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی و در حال حرکت هستند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بزرگ بیان داشت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراه‌ها در حال اجراست.

وی به رانندگان توصیه داشت: توقفات دوبله باعث ترافیک می‌شود و رانندگان نمی‌بایست هر جایی که خواستند پارک نمایند چرا که این کار باعث ایجاد ترافیک می‌شود وی همچنین از رانندگان خواست متناسب با مقصد، سفر خود را مدیریت نموده و با استفاده از مسیریاب‌های داخلی مسیر کم ترافیک تر و درست تر را انتخاب نمایند