20 درصد از افراد افسرده جامعه دچار افسردگی موقت هستند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص میزان افسردگی در میان افراد جامعه ، افزود: افسردگی به عنوان یکی از بیماریهای رایج قرن، در تمام جوامع و کشورها کم و بیش وجود دارد اما ارائه برخی آمارهای بالا از شیوع افسردگی در ایران اغراق آمیز است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل ضعف در زمینه های نشاط اجتماعی و فشارهای اقتصادی مانند تورم ، گرانی و... برخی از افراد دارای روحیه کسلی هستند اما این کسالت پدیده رفتاری موقت است و از نظر تشخیص بالینی هنگامی به یک حالت افسردگی می گوئیم که بیش از یک ماه بیماری او دوام و نیاز به داروهای شیمیایی داشته باشد به همین دلیل بسیاری از افسردگیهای جامعه ما ، موقت است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی، با اشاره به اینکه در 35 درصد افراد جامعه افسردگی وجود دارد ، گفت: 20 درصد از این بیماران دچار افسردگیهای موقت هستند.

وی اظهار داشت : در مجموع می توان گفت تنها 15 درصد از افراد جامعه ما دچار افسردگی مزمن هستند که این آمار در مقایسه با جوامع پیشرفته بسیار اندک است ، میزان آمار خودکشی و مصرف مشروبات الکلی در جوامع اروپایی بیانگر این واقعیت است که افسردگی در آن جوامع به علت گسست عاطفی و زندگی ماشینی و همچنین ضعف ارزشهای اخلاقی بسیار فراتر از جامعه ماست.

ابهری ادامه داد: افسردگی در طیف سنی مختلف و بیشتر بالای 50 سال دیده می شود و معتادان ، افراد مجرد و مطلقه بیشتر درطیف افسرده ها قرار می گیرند.همچنین بیکاران و افراد کم درآمد نیز در حاشیه جنبی افسردگان دائمی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بالا بردن نشاط و شادی اجتماعی ، برقراری رفاه نسبی برای همه ، رفع تبعیض های اجتماعی، اشتغالزایی، پوشش حمایتی از معتادان بهبود یافته و افراد بی سرپرست، ضمن تولید برنامه های طنز، می تواند در کوتاه مدت مانع افزایش افسردگی شود.

ابهری با اشاره به اینکه هیچ موضوع و موردی فرد افسرده را خوشحال نمی کند ، تاکید کرد: با این معیار می توانیم افسردگی را درجامعه ارزیابی کنیم.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی افزود: بسیاری از افراد دلتنگیهای معمولی را به حساب افسردگی می گذارند در صورتیکه اینگونه نیست و باید با آموزشهای مناسب مرزبندیها را در این بیماری برای آنان مشخص کرد.