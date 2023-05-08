به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، درباره اقدامات سازمان غذا و دارو برای تأمین داروی بیماران مبتلا به تالاسمی در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان غذا و دارو در تلاش است تا از هر طریق ممکن نیازهای دارویی بیماران تالاسمی را تأمین کند؛ بخشی از این نیاز از طریق تولید دارو در شرکت‌های دارویی داخلی و بخش دیگر از طریق تعهداتی که شرکت‌های وارد کننده دارو دارند، تأمین می‌شود.

وی افزود: در سازمان غذا و دارو در تلاشیم تا از یک سو ارز مورد نیاز شرکت‌های واردکننده دارو را تأمین کنیم تا خللی در واردات داروهای مورد نیاز پیش نیاید و از سوی دیگر تلاش می‌کنیم کیفیت داروهای تولید داخل را افزایش دهیم و داروهای مورد نیاز در دسترس بیماران در سراسر کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تأثیر تحریم در حوزه دارو در تأمین داروی بیماران تالاسمی عنوان کرد: متأسفانه نماینده‌های شرکت‌های تحریم‌کننده از جمله نوارتیس Novartis و بکستر اعلام می‌کنند ما تحریم نمی‌کنیم اما درخواست‌هایی را که از سوی ایران برای تأمین نیازهای دارویی دریافت می‌کنند یا بی‌پاسخ می‌گذارند و دارویی ارسال نمی‌کنند یا پس از چندین ماه معطلی، مقدار محدودی دارو به ما تحویل می‌دهند. در حقیقت این شرکت‌ها چون سهامداران زیادی دارند و ممکن است دچار مشکل شوند؛ رسماً اعلام نمی‌کنند و می‌گویند ما تحریم نکردیم اما عملاً به ما دارویی نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه شرکت نوارتیس و بکستر که تولیدکننده داروهای شیمی درمانی هستند از ارسال این داروها به ایران خودداری می‌کنند، اضافه کرد: عدم ارسال داروهای شیمی درمانی در حالی اتفاق می‌افتد که ما به شدت به این داروها نیاز داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه داروهای بیماران تالاسمی در داخل کشور هم تولید می‌شود، تصریح کرد: بخشی از بیماران ما به داروهای خارجی نیاز دارند، بنابراین از شرکت‌های خارجی درخواست واردات دارو کردیم تا هر اندازه که می‌توانند به ما دارو بدهند اما عملاً به ما دارویی نمی‌دهند.

محمدی افزود: بارها برای شرکت‌های دارویی خارجی ارز حواله کردیم اما دارو ارسال نکردند؛ مشخص است وقتی شما ارز را می‌دهید حداکثر یک ماه دیگر باید دارو را تحویل دهند؛ اما ۶ ماه گذشته و دارویی فرستاده نشده و ارز باطل شده و دوباره شرکت ارسال کرده است.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگانی که از سازمان غذا و دارو مجوز می‌گیرند عموماً همه تست‌ها را پاس می‌کنند، گفت: بعضی از داروها برای برخی بیماران سازگار نیست که در این قبیل موارد باید داروی جایگزینی انتخاب شود. معمولاً توصیه ما این است که حتی المقدور از بین داروهای تولید داخل، داروی دیگری جایگزین شود.

محمدی ادامه داد: بیماران می‌توانند با استفاده از نظر پزشک از داروهای مشترک بین شرکت‌های مختلف استفاده کنند. چون فرمول اصلی داروها یکی است و این مواد جانبی است که عموماً متفاوت است. زمانی به مداخله جدی پزشک نیاز است که بیمار بخواهد به صورت کلی داروی مصرفی اش یا شیوه استفاده از آن مثلاً خوراکی به تزریقی یا استنشاقی تغییر دهد.

وی در آستانه روز جهانی حمایت از بیماران تالاسمی ابراز امیدواری کرد که امسال تأمین دارو در حوزه بیماران تالاسمی پایدار باشد و بتوانیم منابع جدید اضافه کنیم.

محمدی افزود: در نظر داریم امسال در کنار سایر منابع، فرم تزریقی دفروکسامین (Deferoxamine) یکی از شرکت‌های معتبر خارجی را هم اضافه کنیم و این موضوع باعث می‌شود تأمین دارو در این بخش به پایداری بیشتری برسد.