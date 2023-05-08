نبش قبر در بافت تاریخی یزد/آثار تاریخی یزد در معرض تهدیدی دوباره

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – سمیه گلابگیریان: بر اساس گزارش اهالی یکی از محلات قدیمی یزد با عنوان تخت استاد، فردی با دریافت مجوز ساخت و ساز اقدام به گودبرداری در مجاورت آب انبار تخت استاد به عنوان یکی از آب انبارهای قدیمی شهر یزد کرده است.

وی مدعی است که این زمین موفقه نیست و مالکیت شخصی دارد در حالی که سوابق دفن مردگان در محله با متلاشی شدن قبرها و استخوان‌ها گواهی بر قبرستان بودن این زمین و در نتیجه عمومی بودن آن است.

ساخت‌وساز شخصی در حریم یک بنای تاریخی

رستم دستان، مسئول هیئت تخته استاد و نماینده اهالی این محله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ملک در مجاورت آب انبار قرار گرفته و زمین کنار آن، در حریم آب انبار است و در گذشته نیز قبرستان بوده و کاملاً موقوفه است اما شخصی با ادعای مالکیت در سال‌های گذشته، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده و بارها وارد چرخه ساخت و ساز شده اما از اقدامش جلوگیری شده اما در نهایت با روابطی که در حال حاضر ایجاد کرده، موفق شده مجوز ساخت و ساز دریافت کند.

تهدید آب انبار تاریخی تخت استاد

وی با اشاره به نگرانی‌ها بابت وارد شدن آسیب به آب انبار با توجه به گودبرداری مجاور آن همچنین احتمال ریزش آب‌انبار افزود: این آب انبار جزو میراث قدیمی و اسناد تاریخی است و نباید مورد تعرض قرار بگیرد.

دستان با تاکید بر اینکه رعایت حفظ حریم آب انبار الزامی است، از مسئولان و متولیان خواست تا از گودبرداری و ساخت و ساز جلوگیری کنند.

وی همچنین با انتقاد از اینکه مجوز چطور به شخص داده شده، عنوان کرد: برخی مسئولان، سند مالکیت را دلیل صدور مجوز می‌دانند در حالی که دریافت سند مالکیت در دهه‌های گذشته که هیچ قانونی بر موقوفات حاکم نبوده، نمی‌تواند سند محکمی برای شخصی بودن ملک باشد.

نماینده اهالی محله تخته استاد تاکید کرد: گودبرداری و رو شدن اسکلت دفن شدگان در محل نشان می‌دهد، این ملک در گذشته قبرستان بوده و سپس به صورت زمین در مجاورت آب انبار و در حریم آن قرار گرفته و هیچ‌گونه ساخت و سازی در آن مجاز نیست.

پاسخ مسئولان به اهالی محله

وی با اشاره به اینکه هیچکس مجاز به نبش قبر بدون اجازه حاکم شرع نیست، تاکید کرد: اهالی محل با مراجعه به اداره اوقاف، سازمان تبلیغات، اداره میراث فرهنگی و شهرداری اعتراضات خود را اعلام کردند اما در نهایت به این پاسخ رسیدند که فرد دارای سند مالکیت است و برخوردی نمی‌تواند صورت گیرد و منعی برای صدور پروانه ساخت و ساز وجود ندارد.

دستان ادامه داد: موقوفات عام هستند و کسی نمی‌تواند درباره مالکیت آن ادعای اختصاصی داشته باشد.

قبرها و استخوان‌ها در گودبرداری متلاشی شده است

ابوالقاسم دستان، یکی دیگر از اهالی محله با تاکید بر اینکه ۶ متر در مجاورت آب انبار از کف امامزاده گودبرداری شده است، گفت: در این گودبرداری اصلاً حریم آب انبار رعایت نشده و درست در مجاورت آن اتفاق افتاده و بادگیرها و خزینه آب انبار را در معرض تخریب قرار داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این قسمت، روی زمین راه آب قنات وجود داشته که زمان برخورد با آب مسیر را مسدود کرده و آب را بستند.

دستان با تاکید بر اینکه حضور بیل مکانیکی در بافت تاریخی، روی خزینه آب انبار، تهدیدی جدی برای این بنای تاریخی است، افزود: به طور قطع با تداوم این وضعیت شاهد ریزش آب انبار خواهیم بود.

وی با اشاره به تصاویری که در این باره در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، خواستار برخورد با نبش قبر شد و افزود: استخوان دفن شدگان در قبرستان در حال حاضر در محل گودبرداری متلاشی شده و نشان می‌دهد که این ملک اصلاً شخصی نبوده و به صورت موقوفه عام در حال بهره‌برداری بوده است.

بی‌شک تعامل دستگاه‌های متولی به ویژه میراث فرهنگی و شهرداری برای توقف این تخریب جدی و توجه به درخواست اهالی محله ضروری است وگرنه تعرض به بناهای تاریخی و موقوفه، مرسوم خواهد شد.