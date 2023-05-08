تخصیص صددرصدی اعتبارات فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در این جلسه با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در دولت تأکید کرد: تنظیم برنامه هفتم توسعه شاکله اداره پنج سال آینده کشور را نشانه‌گیری می‌کند و ضرورت دارد کمیته‌ای از مجلس شورای اسلامی، دولت و اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مشارکت پررنگ و جدی داشته باشند چرا که با یک حرکت سنجیده و با در نظر گرفتن تمام جوانب می‌توان پنج سال آینده فرهنگی کشور را تضمین کرد.

وی با تأکید بر تخصیص صد درصدی اعتبارات فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان‌ها افزود: دولت سیزدهم به ویژه در مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهور و همچنین با اختصاص و تأمین اعتبارات فرهنگی در صدد بوده که کاستی‌های سال‌های گذشته در این حوزه جبران شود که در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مرتبط با امور فرهنگی باید پیگیر تخصیص این بودجه‌ها باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر تأثیر عمیق و زیربنایی فرهنگ در همه حوزه‌ها، حتی بخش‌های اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: فرهنگ کار و تولید و همچنین جلوگیری از اسراف و مدیریت مصرف اولویتی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و بیکاری کشور را حل نماید و با تبیین دیدگاه‌ها و رویکردهای مناسب فرهنگی نسبت به شغل و سوق دادن جوانان به سمت کارآفرینی و شرکت‌های دانش بنیان می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.

همچنین در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم تحقیقات و فناوری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تدوین سند تحول و شکل گیری چهار ستاد علم و فناوری، تعلیم و تربیت، فرهنگی و اجتماعی و خانواده و زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: سند و نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقشه راه حرکت ستاد فرهنگی و اجتماعی است که به این منظور ۳۵ میز مختلف برای رصد، همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها، راهبری و راه سنجی ایجاد شده است.

در ادامه این جلسه گزارش کار مصوبه تأمین اعتبار برش‌های استانی ارائه شد و پیشنهاداتی همچون تشکیل کمیته راهبری برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور اعضای شورای فرهنگی و عمومی استان‌ها، دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات بودجه برش استانی، اصلاحیه آئین نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و اصلاح بخش‌هایی از نقشه مهندسی مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.