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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

انتشار تصاویری از روند ساخت ساختمان جدید سفارت آمریکا که با ۹ هکتار مساحت، بیشتر شبیه به یک مجتمع بزرگ است، سوالات و ابهامات متعددی را ایجاد نموده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اخیراً تصاویری از ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت که در حال ساخت است و در مراحل پایانی خود قرار دارد، منتشر شده است.

انتشار این تصاویر با توجه به اینکه بزرگی و گستردگی مساحت سفارت جدید آمریکا در لبنان را نمایان ساخته، موجب ایجاد جنجال‌های متعددی در فضای مجازی شده است.

ساختمان سفارت جدید آمریکا در بیروت، دومین سفارت‌خانه بزرگ آمریکا در جهان پس از بغداد است و بنای آن که در مراحل آخر قرار دارد.

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

این ساختمان در منطقه عوکر در شمال بیروت، پایتخت لبنان به مساحت ۹۰ هزار مترمربع ایجاد شده است.

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

کاربران در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند ایجاد بناهایی با این گستردگی آیا تنها با هدف انجام امور دیپلماتیک است یا اینکه اهداف دیگر نظامی و اطلاعاتی مدنظر آمریکاست؟

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

برخی نیز پا را فراتر نهاده و این سوال را مطرح کرده‌اند که دلیل ساخت سفارتی به این بزرگی در کشور کوچکی نظیر لبنان چه می‌تواند باشد، آیا آمریکا مقر اطلاعاتی برای مدیریت فعالیت‌های خود در خاورمیانه ایجاد کرده و یا اینکه در صدد برپا نمودن یک پایگاه نظامی در لبنان است؟

ساختمان جدید سفارت آمریکا در بیروت؛ لانه جاسوسی یا پایگاه نظامی؟

یکی از کاربران لبنانی نیز در توئیتر نوشت: این سفارت‌خانه نیست بلکه یک پایگاه نظامی و تروریستی آمریکا در راستای ایجاد فتنه میان قومیت‌های لبنانی در راستای ویران نمودن این کشور است، آنها می‌خواهند لانه جاسوسی و مقری تروریستی در راستای منافع رژیم صهیونیستی در لبنان ایجاد کنند.

گفتنی است سفارت آمریکا در بیروت، چند هفته پیش مراسم چهلمین یابود بمب‌گذاری در ساختمان سفارت خود در پایتخت لبنان را برگزار کرد. سفارت آمریکا در بیروت در ۱۸ آوریل ۱۹۸۳ منفجر شد و طی آن ۶۳ نفر کشته شدند.

کد مطلب 5774513

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالبه اینهمه مدت ایران با حضور اسراییل در سوریه و لبنان میجنگد بعد سفارتی به این بزرگی در لبنان ساخته میشه این نشون میده عربها قابل اعتماد نیستند

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