به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه، مراسم رونمایی از «کهن‌ترین و بزرگترین تندیس کشف شده در سیستان و کهن‌ترین نشانه‌های اسطوره گریفون» با حضور اساتید، دانشجویان و مسئولین در دانشگاه زابل برگزار شد و طی آن، از یافته‌های باستان شناسی به دست آمده توسط گروه باستان شناسی این دانشگاه، رونمایی شد.

از مهم‌ترین دستاوردهای این کاوش که در تاریخ باستان‌شناسی سیستان بی‌سابقه است، کشف تندیسی از یک قوچ مرمرین به وزن نه کیلوگرم همراه با سنگ نمای نیمه کاره و همچنین یک مهر مشبک مفرغی با نقش موجود اساطیری گریفون است.

براساس اطلاعات ارائه شده، از سایر یافته‌های مهم به دست آمده در این فصل از کاوش‌ها می‌توان به سفالینه‌های ساده و منقوش، قطعات ظروف سنگی مرمرین، ادوات سنگی، ابزار سنگی، مهرهای تزئینی، مهرهای مسطح فلزی و سنگی، خنجر، ادوات و میله‌های مفرغی، فلاخن، پیکرک‌های گلی حیوانی و انسانی، آویزهای نمادین، مجسمه سنگی، درفش استخوانی، جوش کوره، سرباره فلزی و صفحه بازی با قدمت حدود چهار هزار و ۵۰۰ سال اشاره کرد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و شواهدی روشن از فرهنگ و تمدن کم نظیر سیستان در عصر مفرغ هستند.