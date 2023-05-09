قدردانی بشاراسد از دولت الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه از همتای الجزایری خود برای پذیرش مجدد دمشق در اتحادیه عرب تشکر کرد.

در همین ارتباط نیز الجزایر اعلام کرد که «عبدالمجید تبون»، رئیس جمهور این کشور با «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه تماس تلفنی داشته است.

گفته شده این تماس تلفنی یک روز پس از آن صورت گرفت که وزرای خارجه اتحادیه عرب موافقت کردند عضویت سوریه در اتحادیه عرب را پس از ۱۲ سال تعلیق باردیگر احیا کنند.

ریاست جمهوری الجزایر در این ارتباط در بیانیه‌ای اعلام کرد، اسد از تبون به خاطر تلاش‌های الجزایر برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قدردانی کرده است.

در این بیانیه آمده است که گفتگوهای بین دو طرف در مورد روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، رهبران دو کشور همچنین بر سر انجام دیدارهای منظم و تنظیم یک برنامه کاری متقابل که همه بخش‌های بین دو کشور را پوشش می‌دهد، توافق کردند.

الجزایر پس از آغاز جنگ داخلی و ضدتروریستی سوریه در سال ۲۰۱۱ روابط خود را با سوریه حفظ کرده بود. الجزایر همچنین در حال حاضر ریاست اجلاس سران کشورهای اتحادیه عرب را برعهده دارد.

گفتگوی رؤسای جمهور سوریه و الجزایر پس از آن انجام شد که وزیران خارجه کشورهای عربی در جریان نشست خود پشت درهای بسته در مقر اتحادیه عرب در قاهره که روز یکشنبه برگزار شد با بازگشت مشروط سوریه به اتحادیه عرب پس از ۱۲ سال موافقت کردند.

طبق این تصمیم، هیئت‌های سوری در نشست‌های این اتحادیه از امروز حضور پیدا خواهند کرد.

خبرنگار «العربیه» گزارش داد که در پیش‌نویس قطعنامه که متعاقباً به شکل رسمی صادر خواهد شد، مشارکت هیئت‌های سوری در جلسات اتحادیه از یکشنبه هفتم ماه مه، از سر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد: در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت شد.

وی افزود: دیپلماسی گفتگو و تلاش برای تکامل عربی که عراق بنیانگذار آن بود، تلاش واقعی را برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب رقم زد.

سخنگوی اتحادیه عرب هم ضمن تأیید بازگشت سوریه به این اتحادیه اعلام کرد: وزیران خارجه کشورهای عربی با بازگشت سوریه موافقت کردند تا بر کرسی خود تکیه بزند.

این در حالی است که روز شنبه جمال رشدی سخنگوی اتحادیه عرب اعلام کرده بود که وزیران خارجه کشورهای عربی تصمیم به رفع تعلیق عضویت دمشق خواهند گرفت.

پیش از این «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب طی هفته گذشته گفته بود که بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به صورت مرحله‌ای و گام به گام انجام می‌شود. وی گفته بود که در ابتدا اعضای اتحادیه عرب باید درباره بازگشت سوریه به این اتحادیه به اجماع برسند و در صورت حصول توافق در این‌باره، از سوریه برای شرکت در نشست آتی اتحادیه عرب دعوت می‌شود، پس از آن نیز سوریه به طور رسمی به اتحادیه عرب بازخواهد گشت. وی با توجه به تحولات اخیر در صحنه جهان عرب و کشورهای منطقه، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تا نشست آتی سران این اتحادیه که قرار است در روز ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) برگزار شود، را به طور جدی محتمل دانسته بود.