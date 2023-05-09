به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری زبان گزارش دادند که بعد از تجاوزات بامداد امروز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و ترور سه تن از فرماندهان ارشد شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نظامیان ارتش این رژیم در مرزهای جنوبی اراضی اشغالی به حالت آماده باش درآمدهاند.
بر اساس این گزارش، منابع عبری زبان اعلام کردند که تمام گذرگاههای نوار غزه بسته شده است. شبکه المیادین نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس یورش بردهاند.
در این گزارش آمده است که صدای یک انفجار نیز در منطقه قدیمی شهر به گوش رسیده است. همچنین صدای آژیر خطر در این منطقه به گوش میرسد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح امروز اعلام کرد که در جریان تجاوزات بامداد امروز رژیم صهیونیستی علیه غزه، جهاد شاکر الغنام، دبیر شورای نظامی در گردانهای قدس، خلیل صلاح البحتینی، عضو شورای نظامی و فرمانده منطقه شمال در گردانهای قدس و طارق محمد عزالدین، از رهبران عملیات نظامی در گردانهای قدس در کرانه باختری به شهادت رسیدند.
همزمان با تجاوز جنگندههای رژیم صهیونیستی به اهدافی در نوار غزه و شهادت برخی فرماندهان گروههای مقاومت فلسطینی، جنبش حماس با صدور بیانیهای این حملات را محکوم کرد و بر پاسخ دندان شکن به متجاوزان تاکید کرد.
در بیانیه جنبش حماس آمده است: مردم فلسطین و گروههای مقاومت میدانند که چگونه به دشمن ضربه بزنند و به جنایت ترور برخی از سران و فرماندهان گردانهای قدس پاسخ دهند.
بامداد امروز، منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی اهدافی در نوار غزه را بمباران کردند. گفته شده که مواضع هدف قرار داده شده متعلق به گروه مقاومت جهاد اسلامی در نوار غزه هستند.
الجزیره در این ارتباط به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حملاتی را به اهداف جهاد اسلامی در نوار غزه انجام دادیم. منابع پزشکی در نوار غزه نیز اعلام کردند که در دو حمله به آپارتمانهای مسکونی در غزه و رفح تعدادی فلسطینی زخمی شدند.
در جریان این تجاوزات تاکنون ۱۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
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