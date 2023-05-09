خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: طی سال‌های اخیر به ویژه با توسعه و ترویج یک کلید واژه مهم به نام «دیجیتال مارکتینگ»، فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقی در جهان به شدت دچار دگرگونی‌های عجیب و غریبی شده که پرداخت به جزئیات این دگرگونی و تغییر، نیازمند واکاوی، جستجو و استخراج مطالبی است که هرکدام می‌توانند در رشته تخصصی خود مورد دقت، تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

فرایندی اجتناب ناپذیر که موجب تغییر و تحولات شگرفی در نظام اقتصادی موسیقی کشورها شده است؛ مسیری که طبیعتاً پیرامون آنچه از موسیقی در کشور ما می‌گذرد تجربه شد و شرایطی را فراهم ساخت که نظام عرضه و تولید آثار موسیقایی از حالت عرضه فیزیکی خود تقریباً خارج شده و وارد فرایندی شود که عرضه دیجیتال در آن حرف اول و آخر را می‌زند.

این مسیر به‌طور حتم با اماواگرهایی هم مواجه است، چراکه تا وقتی ماجرای طولانی قانون کپی رایت هنوز به سرنوشت مشخصی دست پیدا نکرده و بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و حقوقی و موسیقایی پیرامون این موضوع در مواجهه با آنچه در حوزه سیاستگذاری دولت‌ها می‌گذرد، با چالش‌ها و بحث‌های زیادی روبه‌رو هستند، نمی‌توان آنچنان که باید درباره شرایط فعلی فروش محصولات به ارائه اظهار نظر روشنی رسید. آن چنان که این روند به قدری در مسیر پیچیده‌ای قرار گرفته که دست‌اندرکاران این حوزه فقط و فقط برای آنکه همان آب باریکه را هم برای حضور هنری در بازار عرضه و تقاضا از دست ندهند، علیرغم تمام مشکلات و مصائب این حوزه دست به تولید مجموعه‌هایی می‌زنند که از آن به عنوان «آلبوم» یاد می‌کنیم.

فرایندی به شدت زیان ده که در مارکتینگ جهانی دربرگیرنده فعل و انفعالات زیادی در حوزه فروش شده اما در کشور ما با اینکه تلاش‌هایی برای حضور نصفه و نیمه در فروش دیجیتال صورت گرفته اما همچنان با عقب ماندگی‌هایی روبه‌روست که باید برای برون رفت از این فرآیند تقریباً سنتی به فکر راهکاری مؤثرتر، عملی تر و اقتصادی‌تر بود. مسیری که ضرر و زیان آن در کوران توجه مردم به موسیقی‌های سرگرم کننده، متوجه موسیقی جدی است و می‌بایست با استفاده از امکاناتی که دولت‌ها در حوزه یارانه‌های فرهنگی در اختیار دارند، برای بهبود شرایط کارهایی را انجام داد.

به هر حال در هفته‌های گذشته، درست در زمانی که سردمداران قدرتمند موسیقی سرگرم‌کننده همچون دیگر هم صنفان خود در سایر کشورها به فکر گسترده‌تر کردن فعالیت‌های خود در حوزه کنسرت‌ها هستند، هنرمندانی که در حوزه موسیقی به اصطلاح جدی فعالیت می‌کنند در تلاشند تا با انتشار آثار موسیقایی خود، ولو کم تعداد حضوری در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقایی داشته باشند.

درست در زمانی که سردمداران قدرتمند موسیقی سرگرم کننده همچون دیگر هم صنفان خود در سایر کشورها به فکر گسترده‌تر کردن فعالیت‌های خود در حوزه کنسرت‌ها هستند، هنرمندانی که در حوزه موسیقی به اصطلاح جدی فعالیت می‌کنند در تلاشند تا با انتشار آثار موسیقایی خود، ولو کم تعداد حضوری در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقایی داشته باشند شرایطی که در برابر غول‌های قدرتمند موسیقی پاپ ایران که عمده آنها فقط در حوزه سرگرمی‌سازی فعالیت می‌کنند، به لحاظ اقتصادی تقریباً حرفی برای گفتن ندارند و اگر استثنائاتی چون کیهان کلهر، همایون شجریان، علیرضا قربانی، سالار عقیلی، محمد معتمدی و برخی دیگر را از این چارچوب جدا کنیم، باید در کمال تأسف اعلام کرد که این موسیقی جدی در حال احتضاری است که اگر بخواهیم به همین منوال شاهد کم توجهی به آن باشیم، باید منتظر اتفاقات بسیار خطرناکی در این حوزه و سپس تأثیرات منفی خود در حوزه‌های اجتماعی باشیم. شرایطی که نتایج مخرب بی توجهی به موسیقی جدی یک راست به گوش‌هایی هدایت می‌شوند که از آن‌ها به‌عنوان نسلی یاد می‌کنیم که فعلاً شنونده کامل نوعی از موسیقی هستند که اکنون بخش اعظمی از سلیقه شنیداری جامعه ما را فرا گرفته است.

بدون تردید، حضور موسیقی سرگرمی‌ساز امری اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد فرح بخشی، انرژی مثبت و امید به آینده در شرایط فعلی جامعه ایرانی است که می‌تواند نقش خوبی را برای بهبود روحیه مردم ایفا کند. اما چنین فرایندی نباید مانع از رشد و عرض اندام برای موسیقی‌هایی شود که هنرمندانش به شدت آدم‌هایی دغدغه مند و متفکر هستند و دوست دارند در کنار توجه به موسیقی سرگرم کننده، رفتار انسانی و متفکر انسان‌ها در جامعه ایرانی نیز رشد داشته باشند. شرایطی که اگرچه طی همین روزها در قالبی کج‌دار و مریز در حال طی مسیر است اما لازم است تا به واسطه حمایت‌های صنفی چون خانه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انجمن موسیقی ایران و صد البته تهیه کنندگان پولدار عرصه موسیقی به فرآیند مطلوب‌تری دست پیدا کند.

آنچه می‌خوانید، نگاهی اجمالی به تولیدات اهالی موسیقی ایران در حوزه موسیقی جدی طی هفته‌های گذشته است که اگرچه در حوزه فروش به توفیق چندانی دست پیدا نکرده‌اند، اما همین آثار و محصولات در حوزه آلبوم می‌تواند، چراغ کم سویی برای روشن نگه داشتن مسیری باشد که روشن شدن واقعی آن نیازمند کمک همه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که دغدغه تولید کار فرهنگی در جهت ارتقای شعور اجتماعی دارند. وگرنه باید از این پس به واسطه همین کمک نکردن‌ها و بی توجهی منتظر اتفاقات بسیار خطرناک‌تری بود.

«ساز باران»؛ یک آلبوم برای دوستداران موسیقی ایرانی

گروه موسیقی «دلشدگان» به آهنگسازی و سرپرستی رامین میلانی، خوانندگی رضا کاظمی و همراهی پیام فرشاد، سعید راه چمنی، شهرزاد ضرابی، نگار موسوی و کیان کردستانی تازه‌ترین آلبوم خود با نام «سازباران» را در ژانر موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان قرار داد.

«سازباران» با کلام رامین میلانی، «نگاهت را به من بسپار» با کلام سهیلا نیک نیا، «می خواند مرا» با کلام رامین میلانی، «بیقرار تو» با کلام رامین میلانی، «دلشکسته» با کلام رامین میلانی، «شادباش» با کلام ماندانا سلطانی، «سفر کرده» با کلام حسین منزوی و «نرگس مست» با آهنگ و کلام امیر جاهد عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

رامین میلانی نوازنده سنتور، آهنگساز و تنظیم کننده، رضا کاظمی مقدم خواننده و نوازنده تار، پیام فرشاد نوازنده تمبک، سیعد راه چمنی نوازنده ویولن و کمانچه، شهرزاد ضربی نوازنده ویولنسل، نگار موسوی نوازنده ویولن آلتو و کمانچه آلتو، کیان کردستانی نوازنده دف و پرکاشن، جلال کیمیا قلم نوازنده بندیر، آرمان پارسیان نوازنده گیتار، آتنا مسگری نوازنده عود گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

محمد حق گو درباره این آلبوم نوشته است: «گذر زمان هرپدیده ای را در هر جامعه‌ای متحول می نماد. هنر و طبیعتاً موسیقی از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در این فرآیند ناگزیر، ماندگاری و بقای هنر ناب در گروه ارتباط مخاطبان آگاه و هنرمندان فکور آن جامعه است. اندیشه جاری، پویا و فعال هنرمند، به هنرجامعه تنوع و هوای تازه می بخشد ضمن آنکه سلیقه مخاطب را نیز ارتقا داده و نمی‌گذارد هنر در برکه‌های متعدد مسیرش بماند و تازگی لازمش را از دست بدهد.»

«می جادو»؛ آلبومی تازه از آهنگسازی که تمام نمی‌شود

مجموعه موسیقایی «می جادو» عنوان یکی از آثار جدید حوزه موسیقی ایرانی است که به تازگی با استفاده از آثار جاودانه مرحوم همایون خرم از آهنگسازان جریان ساز موسیقی کشورمان با صدای علیرضا فریدون‌پور منتشر شده است.

«چراغ بی فروغ» با شعر بهادر یگانه و تنظیم شهرام توکلی، «آواز ماهور» با شعر رهی معیری و نوازندگی تار امیرحسین رضا، «سرود عشق» با شعر بیژن ترقی و تنظیم شهرام توکلی، «یارم گره بر مو زده» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم شهرام توکلی، «از دیده یارم» با شعری از رهی معیری و تنظیم علی اکبر قربانی، «آواز اصفهان» با شعری از رهی معیری، «ای نکرده وفا» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم علی اکبر قربانی و «برآسمان» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم علی‌اکبر قربانی آثاری هستند که در این پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

علی جعفری پویان – نیما زاهدی – میلاد عالمی نوازندگان ویولن، داود منادی و مهرداد عالمی نوازنده ویولنسل، شهرام رکوعی نوازنده فلوت، محمد حسین پورمعین نوازنده کلارینت، پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس، سهراب برهمندی و دانیال جورابچی نوازندگان ویولا، صادق نوری ضبط آواز، پرهام عرب (مؤسسه راد نواندیش) گرافیک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «می جادو» با مجوز شماره ۲۴۴-۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره واسپاری کتابخانه ملی ۳۸۴۵۰ مجموعه «پارت صدا» در دسترس شنوندگان موسیقی ایرانی قرار گرفته است.

«راه شیراز»؛ گوش دادن به چند موسیقی جذاب

«راه شیراز» هم عنوان یکی از تازه‌ترین مجموعه‌های موسیقایی است که به مناسبت روز شیراز آلبوم «راه شیراز» به خوانندگی محمد ذاکرحسین، تنظیم کاوه پیمان و هنرمندی جمعی از نوازندگان و هنرمندان شیرازی در ۱۲ قطعه موسیقایی از جمله «لالایی»، «واسونک»، «ترانه‌های شیرازی»، «جهرمی»، «صابوناتی» منتشر شد.

خشایار طیار پژوهشگر و مدیر این پروژه درباره این اثر توضیح داد: در آغاز قرن ۱۵ هجری بر آن شدیم تا مجموعه‌ای نفیس از موسیقی محلی شیراز با همکاری هنرمندان شهرمان تهیه کنیم که به یادگار بماند. گرچه این ترانه‌های لطیف همچون گنجی معنوی در روحِ هنردوست مردم شیراز منزل دارند اما از آنجا که بیم آن است غبار فراموشی روی این نغمات و ادبیات شیرین بنشیند، آن را در قالب لوحی فشرده ارائه دادیم. تنظیمی تازه بر نواهای کهن، می‌تواند جانی دوباره به این آثار ببخشد.

وی درباره انتخاب ترانه‌های این مجموعه عنوان کرد: در آلبوم از آثار هنرمندانی چون «شکر شیرازی»، «صمد عقاب»، «عباس منتجم» استفاده کردیم تا بتوانیم اثری درخور برای مردم شیراز و ملت ایران گردآوری کنیم.

محمد ذاکرحسین خواننده، کاوه پیمان تنظیم کننده، خشایار طیار پژوهشگر و مدیر پروژه، گلناز گلکار فرد مدیر طرح و برنامه، مجتبی محنا مهندس صوت، مهران توکلیان خوشنویس، روزبه مرادی گرافیک، تبسم کشاورز روابط عمومی دیگر عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

«دقیقه»؛ این تجربه شنیدن واقعاً متفاوت است

مرکز موسیقی حوزه هنری در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود، به تازگی آلبوم «دقیقه» را به آهنگسازی احسان عبایی و خوانندگی سید محسن حسینی در قالبی متفاوت و کمتر تجربه شده برای علاقه مندان موسیقی ایرانی منتشر کرد.

مهدی رنگین کمان نوازنده تمبک، سید محسن حسینی خواننده، محمدباقر زینالی نوازنده سنتور، عود، کمانچه و قیچک آلتو، احسان عبایی نوازنده تار و سه تار، میلاد عرفانپور خوانش اشعار، مهدی سالک اردستانی میکس و مستر، یاسر فلاح پور و مجید فلاح‌پور صدابرداران، انوشیروان مانی گرافیست گروه اجرایی آلبوم «دقیقه» را تشکیل می‌دهند.

احسان عبایی نوازنده و آهنگساز مجموعه «دقیقه» درباره این آلبوم نوشته است: «دقیقه» تلاشی در راستای جلوه گری بیش از پیشِ همنشینی شعر پارسی با موسیقی دستگاهی ایران است که با رویکردی نسبتاً متفاوت به آفرینش هنری و پرداختن به اختصار در عین وفاداری به موازین و ارزش‌های هنری موسیقی دستگاهی توأم شده است. رویکرد اصلی در شکل دهی این مجموعه، بیشتر این بوده که تا حد ممکن، تنوع، سادگی، زیبایی و اختصار همراه با طراحی مناسب براساس مضمون شعر و سایر ملاحظات در ساخت قطعات، نمایان باشد و یک قطعه موسیقی با کلام یا بی کلام با زمانی کمتر از یک دقیقه تولید شود که در این زمان کوتاه بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. انگیزه برای ساخت، تولید و ارائه این آلبوم بیشتر این بوده که شنونده را که در زندگی پرشتاب و پرهیاهوی خود مجال چندانی برای پرداختن به علایق و سلایقش و زیبایی‌ها، دقایق و ظرایف دلخواهش نمی‌یابد به گوش سپردن دوباره و چندباره به قطعاتی از این دست راغب و شایق کند.

آلبوم «دقیقه» با شماره ثبت ۱۴۰۱/ ۴۵۲ توسط مرکز موسیقی حوزه هنری پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی»؛ علاقه مندان خوانندگی این آلبوم را گوش کنند

«ردیف آوازی به روایت عبدالله دوامی» در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران عنوان مجموعه‌ای جدید است که به تازگی از سوی نشر «ماهور» دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این آلبوم که گردآوری ردیف‌های برعهده مرحوم فرامرز پایور از هنرمندان شاخص موسیقی ایرانی بود، رهام شیرمحمد خواننده و محمدرضا شیرمحمد نوازندگی سه تار را به عهده دارند.

درباره این آلبوم توضیح داده شده است: آشنایی ما با ردیف دوامی مربوط به زمان انتشار آن با صدای خود ایشان است که سال‌ها به فراگیری و درک آن همت گماردیم. البته از محضر استادان داریوش طلایی، محمدرضا لطفی و مجید کیانی که خود از شاگردان دوامی بوده‌اند، استفاده کرده‌ایم. با تکیه بر این دانش، نگارش پایور از ردیف دوامی مبنای این کار قرار گرفت و به مرور توانستیم، به قدر وسع خود جملات آوا نویسی شده در کتاب را در تطبیق با اجرای خود دوامی رمزگشایی کنیم و به ماهیت موسیقایی آن نزدیک‌تر شویم و در جستجوی موزیکالیته در لابه‌لای نت‌های ثبت شده حتی‌المقدور از هر مرجعی که در اختیار داشتیم استفاده کردیم. باید گفت این اثر حاصل نزدیک به ۲۰ سال فراگیری و تجربه اندوزی در زمینه ردیف است.

اجرای حاضر از چند منظر دارای اهمیت است؛ برای اینکه جنبه آموزشی کیفیت شنیداری اثر را تحت تأثیر قرار ندهد، علاوه بر معرفی هر گوشه در ابتدای هر دستگاه با آواز، مقدمه‌ای با سه تار اجرا می‌شود. از سوی دیگر برای هنرجویانی که با ردیف آوازی دوامی و شیوه اجرای این هنرمند، که وام دار شیوه‌های آوازی موسیقی قدیم است، آشنایی دارند می‌تواند حاوی اطلاعات تکمیلی باشد.

«دشت کویر»؛ انتشار یک آلبوم با الهام از طبیعت کویر

«دشت کویر» عنوان یکی از تازه‌ترین آلبوم‌های منتشرشده در سال جاری است که با همراهی دوئت لیرا توسط نشر و پخش جوان پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی بی کلام قرار گرفته است.

«دشت کویر»، «زاینده رود»، «اتود برای آتشکده»، «توکاتا برای شن‌های روان»، «هبوب»، «چوپانان»، «شب و ستارگان»، «سپیده دم، ریگ جن»، «رنگین کمان، «قصر بهرام»، «شکوفه ها، آران و بیدگل»، «کاروانسرا» قطعاتی هستند که برای این آلبوم در نظر گرفته شده است.

در توضیح این آلبوم آمده است: «این مجموعه شامل چند قطعه برای تریو پیانو، یک کوئینتت پیانو و همچنین قطعاتی سلو برای پیانو و ویلن است. قطعات آن در طی چند سال و با الهام از طبیعت کویر مرکزی ایران شکل گرفتند و در بین کارهای دوئت لیرا از لحاظ طراحی و فرم موسیقایی بیشترین نزدیکی را به موسیقی کلاسیک با حس وحال موسیقی ایرانی دارند. کویر تصویری از گذشته، آینده و در هم تنیدگی بین خشونت و زیبایی است، یاد آور ارزش زندگی، حیات و فاجعه زیست محیطیِ خشکسالی.»

«به یاد بنان»؛ شنیدن خلاقیت یک استاد با موسیقی ملی

آلبوم «به یاد بنان» به آهنگسازی و تنظیم محمد عشقی و خوانندگی محمد عبدالکریمی و آلبوم «لحظه» به نوازندگی عود تریستان دریسنس و نوازندگی دف و تمبک بیژن شمیرانی عنوان دو اثری هستند که به تازگی در بازار موسیقی منتشر شده‌اند.

حمیدرضا نوربخش خواننده، مدرس و مدیرعامل خانه موسیقی در توضیح این اثر موسیقایی نوشته است: موسیقی ملّی، موهبتی است آسمانی و میراثی است گرانبها که در طول قرن‌ها حیاتش نسل به نسل استمرار یافته و به بالندگی رسیده است. بدون شک جان مایه این موسیقی آواز است و نماد و نمود عظمت و غناء و شکوه آن در حنجره و آواز استادان بزرگی چون غلامحسین بنان متجلّی است. بنان بی‌تردید یکی از خوانندگان بزرگ موسیقی ایران است که با تکیه بر ذوق و نبوغ و خلّاقیت کم نظیر شیوه‌ای منحصر به فرد و بی‌سابقه در آواز و تصنیف خوانی پدید آورد که اگرچه شیوه او توسط خوانندگان بزرگی همچون استاد محمّدرضا شجریان (خصوصاً در تصنیف‌خوانی) پی گرفته و به تکامل رسید امّا در بسیاری وجوه منحصر به خود او باقی ماند.

در میان خوانندگان نسل جوان معدودی سعی در دنباله روی این شیوه فاخر و ممتاز آوازی داشته‌اند که یکی از بهترین آنها محمد عبدالکریمی است که نزدیک به دو دهه در این مسیر صعب و پرفراز و نشیب طی طریق داشته و تلاش فراوان نموده است. ایشان ردیف موسیقی ایران را به خوبی می‌داند و شیوه‌های مختلف آوازی را تجربه کرده، درک شعری بسیار خوب دارد و خصوصاً چند سالی است با تمرکز بر آثار استاد بنان با رمز و راز و ظرایف و لطایف این شیوه به خوبی آشناست.

اثر حاضر که یادواره بنان نام دارد اولین آلبوم اوست که در قالب اثری از هنرمند خوش قریحه محمّد عشقی تقدیم هنردوستان می‌شود. برای این هنرمند آرزوی بهروزی و اعتلای روزافزون در حوزه هنر موسیقی و اجراهای درخشان‌تر دارم.

«لحظه»؛ رعایت چند نکته حین شنیدن یک آلبوم

«لحظه» هم عنوان دیگر اثر موسیقایی در قالب بداهه نوازی عود است که به نوازندگی عود تریستان درینسس و نوازندگی دف و تمبک بیژن شمیرانی به تازگی پیش روی مخاطبان قرار گرفته تست.

در توضیح این آلبوم آمده است: تریستان دریسِنس در این آلبوم پروژه‌ای را ارائه می‌دهد که به طور کامل از بداهه‌نوازی‌های معاصر عود تشکیل شده و دو قطعه از این قطعات توسط بیژن شمیرانی نوازنده تمبک و بندیر همراهی شده‌اند.

وی با نمایش سبکی متمایز از نوازندگی عود، بیشتر مسیری را دنبال می‌کند که مدعیِ نمایندگیِ سنتِ خاصی نیست.

هنگام گوش دادن به لحظه، می‌توان ترکیبی از عناصری را مشاهده کرد که یادآور بربط ایرانی و عود عثمانی است. بداهه‌پردازی‌های این آلبوم به‌عنوان بازتابی خاطره‌انگیز از سیر مراحل عرفانی صوفیانه (مقام) است که توسط شاعران بزرگ پارسی زبان مثل جلال‌الدین رومی، توصیف شده است.

«پرچم افتخار»؛ آلبوم برای همه روزها

همزمان با فرارسیدن روز جمهوری اسلامی ایران باشگاه سرود مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» از نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی آلبوم «پرچم افتخار» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

حسین صیامی مدیر باشگاه سرود نهضت در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار آلبوم سرود «پرچم افتخار» مشتمل بر بازخوانی سرودهای خاطره‌انگیز ایام انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: اولین اتفاقات و خاطرات ماندگار فضای سرود کشور از زمان تولید سرودهای مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی در جریان مبارزات انقلابی سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و می‌توان گفت نقطه آغازین و مهم اتفاقات سرود همین تولیداتی بود که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی تولید شد. در عین حال نقش اجتماعی این سرودها به شدت مهم، جذاب و شنیدنی است و باید همچنان بعد از گذشت سال‌ها از انتشار آن این نقش را تحلیل کرده و به آن ضریب داد.

وی افزود: اکنون سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و امروز هرکسی شرایط اوایل انقلاب اسلامی ایران را تحلیل می‌کند، اذعان خواهد کرد که این سرود نقش جهت دهنده، شتاب دهنده و تقویت کننده از نظر روحیه برای پشتکار و حتی تبیین کننده برای اقشار جامعه را به درستی ایفا کرده است. همین موضوع نشان می‌دهد که مسئله سرود در کشور ما چقدر اهمیت داشته و منشأ اتفاقات مهم و جریانات سیاسی – اجتماعی بوده است. شرایطی که می‌تواند بسیاری از معضلات و مشکلات را مطرح کند.

مدیر باشگاه سرود «نهضت» بیان کرد: همه این موضوعات در ماه‌های گذشته موجب اتخاذ این تصمیم شد که با توجه با اصل این حرف‌ها و پیام‌هایی که در کارهای انقلابی وجود دارد و این پیام‌ها هنوز اعتقاد ماست و ما همچنان بر آن عهد هستیم، شرایطی فراهم شود تا این اتفاقات با همراهی نسل جدید رقم بخورد. چارچوبی که بتواند آن آثار شاخص دهه‌های پنجاه و شصت توسط نوجوانان دهه هشتاد و نود بازخوانی شود. البته شاید در نگاه اول بازخوانی، به آن معنا حرفه‌ای نباشد اما در حوزه محتوا به ما این مطلب را می‌رساند که نیازمندیم نسل تازه جامعه نیز همان حرف‌ها را بزند ونشان بدهد که پیام انقلاب اسلامی و آن دردهایی که وجود داشت و برای آن درمان نیز بود، هنوز وهنوز برای مردم ما و نسل تازه همچنان مدنظر است.

صیامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: آنچه درباره این موضوعات اشاره شد، اکنون در قالب آلبوم «پرچم افتخار» اتفاقاً افتاده است. آلبومی که دربرگیرنده قطعات معروف انقلابی در دهه پنجاه و شصت از اوج مبارزات تا پیروزی انقلاب اسلامی است که به اعتقاد ما بازخوانی و شنیدن دوباره آن‌ها می‌تواند آن حس عمیق انقلابی را این بار با خوانش نوجوانان هنرمندان دهه هشتادی برای ما جذاب و شنیدنی کند. فرایندی که طی ماه‌های گذشته به دلیل اجرای آثار این آلبوم در برنامه‌های مختلف به شدت مورد استقبال قرار گرفت و ما را بر آن داشت که تا با اتکا به این استقبال مجموعه این آثار را در قالب آلبوم «پرچم افتخار» تولید و در اختیار مردم و گروه‌های سرود قرار دهیم.

وی اظهار کرد: آنچه ما برای این آلبوم در نظر گرفتیم چنین بود که اجرای آثارش را محصور به یک یا دو گروه نبینیم و شرایطی را ایجاد کنیم که دیگر گروه‌های سرود نیز قطعات آلبوم را اجرا کرده و امکان این را داشته باشند که قطعاتش در مناسبت‌های مختلف از جمله ۱۲ فروردین اجرا شود. فضایی که به نظرم می‌تواند بار دیگر پایه‌های سرود در انقلاب اسلامی را همچنان در یادها و خاطره‌ها زنده نگه دارد.