به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سجاد عباسی فشمی، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: توسعه نوآوری نیازمند تمرین است.
به گفته وی، ادعایی نداریم که اینوتکس میتواند دنیا را تغییر دهد ولی تلاش میشود با افرادی که کلیشهها را تغییر میدهند، هم افزایی ایجاد کند.
عباسی فشمی ادامه داد: اکوسیستم استارت آپی کشور در سال ۹۰ شروع به کار کرد؛ هر چند این اکوسیستم عقب تر از کشورهای همسایه ایجاد شد ولی این اکوسیستم در کشور رشد خوبی داشت.
به گفته وی، با ایجاد زیر ساختهای قانونی و انتقال فناوری، روند رشد این اکوسیستم، روند صعودی پیدا کرده است.
دبیر دوازدهمین نمایشگاه اینوتکس گفت: طی سالهای اولیه برگزاری، این رویداد بیشتر با حضور شرکتهای خارجی برای انتقال فناوری بود. اما بعد از مدت زمانی، استارت آپ های ایرانی با هدف تبادل فناوری در این رویداد مشارکت داشتند.
فشمی اضافه کرد: از سال ۲۰۱۸، اینوتکس با شعار اکوسیستم نوآوری؛ زیر یک سقف برگزار شده است.
وی افزود: در دوازدهمین دوره این رویداد ۴۵۰ مشارکت کننده از شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و سایر بازیگران این اکوسیستم حضور دارند.
فشمی با تاکید بر اینکه اینوتکس تنها یکنمایشگاه نیست، گفت: در همین استیج افتتاحیه در خصوص موضوعات عمومی حوزههای دانش بنیان و کسب و کارها بحث و تبادل نظر خواهد شد.
به گفته وی در بخش ایستگاه آینده فناوری درباره آینده فناوریها، در بخش فروم حکمرانی در خصوص قوانین حوزه کسب و کار و در بخش ارائه نیازها، تقاضاهای فناور محور عرضه میشود.
نظر شما