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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

مدیر جهاد کشاورزی آبادان:

پاجوش در بیش از ۹۸ هکتار از مزارع آبادان کشت شد

پاجوش در بیش از ۹۸ هکتار از مزارع آبادان کشت شد

آبادان- مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پاجوش در بیش از ۹۸ هکتار از نخیلات شهرستان آبادان کشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در راستای اجرای طرح کشت توسعه و جایگزینی نخیلات در شهرستان آبادان تا کنون بیش از ۹۸ هکتار پاجوش در قالب توسعه و جایگزینی در مناطق تحت پوشش مراکز خدمات سه گانه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود: طرح توسعه و جایگزینی نخیلات با هدف گسترش سطح زیر کشت و نوسازی باغات، بهبود معیشت و افزایش اشتغالزایی اهالی بومی منطقه در آبادان از اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی اظهار کرد: متقاضیان کشت پاجوش با مراجعه به مراکز خدمات منطقه خود در اروندکنار ابوشانک و منیوحی می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند و پس از آن پاجوش‌ها از نظر روش کشت اصولی، فواصل استاندار، شرایط تسطیح، پوشش دهی و وزن پاجوش توسط کارشناس مسئول تولیدات گیاهی و مراکز خدمات مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و تأیید خواهند شد.

دشتی نژاد با بیان اینکه در این طرح به ازای هر هکتار کشت پاجوش ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کشاورزان تعلق خواهد گرفت، تصریح کرد: تا کنون ۹ هزار و ۶۱۹ اصله پاجوش در قالب توسعه و پنج هزار و ۴۰۵ اصله در قالب طرح جایگزینی نخیلات توسط ۱۲۹ متقاضی کشت و تأیید شده است.

کد مطلب 5775720

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