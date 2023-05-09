پاجوش در بیش از ۹۸ هکتار از مزارع آبادان کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در راستای اجرای طرح کشت توسعه و جایگزینی نخیلات در شهرستان آبادان تا کنون بیش از ۹۸ هکتار پاجوش در قالب توسعه و جایگزینی در مناطق تحت پوشش مراکز خدمات سه گانه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود: طرح توسعه و جایگزینی نخیلات با هدف گسترش سطح زیر کشت و نوسازی باغات، بهبود معیشت و افزایش اشتغالزایی اهالی بومی منطقه در آبادان از اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی اظهار کرد: متقاضیان کشت پاجوش با مراجعه به مراکز خدمات منطقه خود در اروندکنار ابوشانک و منیوحی می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند و پس از آن پاجوش‌ها از نظر روش کشت اصولی، فواصل استاندار، شرایط تسطیح، پوشش دهی و وزن پاجوش توسط کارشناس مسئول تولیدات گیاهی و مراکز خدمات مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و تأیید خواهند شد.

دشتی نژاد با بیان اینکه در این طرح به ازای هر هکتار کشت پاجوش ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کشاورزان تعلق خواهد گرفت، تصریح کرد: تا کنون ۹ هزار و ۶۱۹ اصله پاجوش در قالب توسعه و پنج هزار و ۴۰۵ اصله در قالب طرح جایگزینی نخیلات توسط ۱۲۹ متقاضی کشت و تأیید شده است.