حاشیه های دو ماراتن شیراز، باعث لغو مسابقات ووشو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، مسابقات ووشو قهرمانی جوانان دختران کشور و انتخابی تیم ملی در این رده سنی که قرار بود طی روزهای ۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت ماه به میزبانی باشگاه رنگ فیروزه در شیراز برگزار شود، به تعویق افتاد.



با توجه به اتفاقات اخیر در شهر شیراز پیرامون مسابقه «دو نیمه ماراتن»، اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با ارسال نامه‌ای در فاصله کوتاه باقی مانده به شروع رویداد به شورای تأمین، مخالفت خود با برگزاری مسابقات ووشو را اعلام کرد؛ که بنا بر اطلاعات واصله این شورا نیز با درخواست لغو مسابقات موافقت کرد و بدین ترتیب رقابت‌های قهرمانی جوانان دختران کشور با تعویق مواجه شد.



این تصمیم در حالی گرفته شد که مسابقات بخش پسران جوانان با بهترین کیفیت با حضور بیش از ۷۰۰ نفر ورزشکار و مربی و داور در هفته شیراز برگزار شد و فدراسیون ووشو آمادگی کاملی داشت تا مسابقات بخش دختران را نیز با همین کیفیت در ادامه برگزار کند.