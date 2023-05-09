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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

ریابکوف: روسیه به اقدام آمریکا علیه خبرنگاران روس پاسخ جدی می‌دهد

ریابکوف: روسیه به اقدام آمریکا علیه خبرنگاران روس پاسخ جدی می‌دهد

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد این کشور در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ جدی به عدم صدور روادید از سوی آمریکا برای خبرنگاران خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون وزیر خارجه روسیه از تشدید اقدامات تلافی‌جویانه این کشور در قبال عدم صدور روادید برای خبرنگاران روس از سوی آمریکا خبر داد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه اقدامات تلافی جویانه بیشتری در واکنش به خودداری آمریکا از صدور روادید برای خبرنگاران روسی برنامه ریزی کرده است.

ریابکوف یادآور شد که این خبرنگاران قرار بود «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه را در سفر به نیویورک برای شرکت در جلسات شورای امنیت سازمان ملل همراهی کنند و نشست‌های وی را پوشش دهند.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که روسیه پیش از این تا حدی به اقدام آمریکا واکنش نشان داده است. با این حال اقدامات تکمیلی در دست بررسی است و روسیه عجله ای برای این کار ندارد.

پیش از این، وزارت خارجه روسیه سرپرست کارکنان سفارت آمریکا در مسکو را احضار کرد. این اقدام در اعتراض به خودداری واشنگتن از اعطای روادید به هیئت مطبوعاتی روسیه برای همراهی با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه به‌منظور پوشش حضور او در شورای امنیت انجام شد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نیز تاکید شده است که چنین خرابکاری و اقدامی با هدف جلوگیری از انجام مأموریت عادی روزنامه‌نگاری، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

کد مطلب 5775944

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