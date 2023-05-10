به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی روند ارائه خدمت و توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از احیای بیمارستان و خدمات رسانی به مردم، افزود: این ظرفیت بزرگ که مدت‌ها مورد بی مهری و غفلت قرار گرفته بود اکنون احیا شده و به کمک زیرساخت‌ها و سرانه‌های ضعیف استان آمده است.

وی ادامه داد: طی جلسات و پیگیری‌های متعدد، این ظرفیت از حالت انفعال و زیان خارج شد و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که ۳ عمل حساس تعویض دریچه قلب، تخصصی‌ترین خدمات ارتوپدی با حضور پزشکان نامدار و حاذق و سایر خدمات مهم را به نحو مطلوب ارائه می‌دهد.

عبداللهی گفت: حال برای توسعه فیزیکی و خدماتی این بیمارستان که به نام بنیان گذار کبیر انقلاب مزین شده در حال تصمیم گیری هستیم.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق، توجه ویژه ای را بر روز ارتقا زیرساخت‌ها و سرانه‌های بهداشتی و درمانی استان معطوف کرده ایم و با گره گشایی از پروژه‌های این بخش، تاکنون توفیقات ارزشمندی را کسب کرده ایم.

استاندار البرز گفت: احیای بیمارستان امام خمینی (ره)، راه اندازی بیمارستان دولتی فردیس (سردار سلیمانی) پس از ۱۲ سال انتظار، تکمیل بیمارستان خصوص فردیس، بهره برداری از بیمارستان آرام در کرج، تسریع در روند پروژه بیمارستان کمالشهر، تقویت روند پیشرفت پروژه بیمارستان سید الشهدا در کرج و چندین پروژه کوچک و بزرگ دیگر در این بخش، نویدی برای آسایش خاطر مردم استان خواهد بود.