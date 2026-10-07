به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ فتحی ظهر امروز چهارشنبه در ششمین روز از هفته انتظامی با تبریک هفته انتظامی به فرمانده انتظامی استان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان، یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه نظم و امنیت، به‌ویژه شهدای انتظامی لرستان را گرامی داشت و از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.

مجاهدت پلیس؛ ستون اصلی آرامش و امنیت عمومی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان با توصیف اقدامات مجموعه انتظامی اظهار کرد: کارکنان انتظامی با تکیه بر ایمان و تعهد، در خط مقدم تأمین نظم و امنیت قرار دارند و مجاهدت‌های خاموش و خستگی‌ناپذیر آنان، ستون اصلی آرامش و امنیت عمومی در جامعه است.

وی افزود: تلاش‌های پلیس نماد عینی اقتدار و در عین حال رأفت اسلامی در مواجهه با مردم است و اقدامات مجموعه انتظامی در تأمین امنیت پایدار شایسته تقدیر است.

تأکید بر تقویت هم‌افزایی دستگاه قضا و پلیس

فتحی با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان سازمان قضایی نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی تصریح کرد: اقدامات پلیس لرستان در حوزه‌های مختلف انتظامی، به‌ویژه در تأمین امنیت پایدار، قابل تقدیر است و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز همواره در مسیر اجرای مأموریت‌های قانونی، حامی و پشتیبان پلیس خواهد بود.

تعامل پلیس و دستگاه قضایی برای ارتقای رضایتمندی مردم

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به مسئولان قضایی، از حسن توجه و حمایت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه پلیس استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر تحقق امنیت و مقابله با هرگونه ناهنجاری گام برمی‌دارد، گفت: تعامل سازنده میان پلیس و دستگاه قضایی، راهبرد اصلی ما برای پیشبرد مأموریت‌ها و ارتقای رضایتمندی عمومی است.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: همراهی و حمایت دستگاه قضایی، دلگرمی مضاعفی برای مجموعه انتظامی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم استان ایجاد کرده است.

پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت مردم ایستاده است

هاشمی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: هفته انتظامی فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های سازمانی است و ما با تکیه بر حمایت‌های قانونی دستگاه قضا، با روحیه‌ای مضاعف در راه حفظ امنیت و آرامش مردم تا پای جان ایستاده‌ایم.