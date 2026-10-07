بابایی: موانع بانکی و ارزی تولیدکنندگان یزد رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، ارزی و مالیاتی، باید به‌گونه‌ای برطرف شود که روند تولید و اشتغال در استان آسیب نبیند.

وی با قدردانی از واحدهای تولیدی استان که در شرایط جنگ با قوت به فعالیت خود ادامه دادند، افزود: حمایت از بخش تولید و تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط دنبال شود.

استاندار یزد با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای خسارت‌دیده از جنگ، گفت: تسهیلات لازم برای حمایت از این واحدها باید با سرعت بیشتری پیگیری و زمینه تداوم فعالیت آنها فراهم شود.

بابایی همچنین بر پیگیری مسائل واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در سطح ملی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مرتبط با تعهدات ارزی این واحدها شد.

در این نشست، مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های امور مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی نیز بررسی و درباره راهکارهای رفع این موانع تصمیم‌گیری شد.