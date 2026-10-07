به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از اساتید و فرهیختگان عرصه‌های نقاشی، نگارگری و کاریکاتور کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مسجد مقدس جمکران و جامعه هنری تأکید کرد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم اظهار کرد: هنر زبان فطری است و می‌تواند مفاهیم مختلف را به شیوه‌ای متفاوت و اثرگذار به مخاطب منتقل کند.



وی افزود: هنرهای تجسمی ظرفیت گسترده‌ای برای پرداختن به موضوعات دینی و مهدوی دارند و باید از این ظرفیت برای ارائه تصویری روشن از زندگی مهدوی به جامعه استفاده شود.



اجاق‌نژاد ادامه داد: موضوع مهدویت تنها یکی از عرصه‌هایی نیست که می‌توان در آن از توان هنرمندان بهره گرفت و موضوع وطن و مسائل مرتبط با جامعه نیز از جمله محورهایی هستند که امکان خلق آثار ماندگار درباره آنها وجود دارد.



وی با بیان اینکه هنر می‌تواند فراتر از مرزهای زبانی پیام خود را منتقل کند، تصریح کرد: هنری که خداوند در اختیار انسان قرار داده است می‌تواند در خدمت اهداف دینی و فرهنگی قرار گیرد و پیام خود را به مخاطبان داخل و خارج از کشور برساند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ایجاد مرکزی برای حضور و فعالیت هنرمندان در این آستان گفت: این مرکز با هدف فراهم کردن فضایی برای حضور هنرمندان و تبدیل شدن به محلی برای گردهمایی، گفت‌وگو و فعالیت تخصصی آنان ایجاد شده است.



اجاق‌نژاد افزود: ارزش این مرکز تنها به تولید اثر هنری محدود نمی‌شود و حتی اگر هنرمندان در آنجا فعالیت مستقیمی نداشته باشند، گردهمایی آنان و تبادل دیدگاه‌ها و گفت‌وگو درباره مسائل مختلف نیز می‌تواند ارزشمند باشد.



وی از هنرمندان حاضر در این نشست خواست ارتباط خود را با این مرکز حفظ کنند و اظهار کرد: پیشنهادهایی که هنرمندان درباره فعالیت‌های قابل اجرا در مسجد جمکران دارند باید مطرح شود تا امکان استفاده از این دیدگاه‌ها فراهم شود.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران همچنین بر ضرورت شناسایی استعدادهای هنری در نقاط مختلف کشور تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌ها هنرمندان نخبه و مستعدی حضور دارند که گاهی به دلیل نبود ارتباط و راهنمایی مناسب، فرصت کافی برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان پیدا نکرده‌اند.



وی ادامه داد: ارتباط هنرمندان جوان و مستعد با اساتید و پیشکسوتان می‌تواند زمینه رشد بیشتر آنان را فراهم کند و به شکوفایی ظرفیت‌های هنری در مناطق مختلف کشور کمک کند.



هنر می‌تواند اندیشه را روایت کند



اجاق‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود هنرهای تجسمی را از جهاتی مشابه رسانه دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که رسانه باید یک خبر را به روایت تبدیل کند، هنر نیز باید بتواند اندیشه و مفهومی را که در ذهن هنرمند شکل گرفته است به مخاطب منتقل کند.



وی افزود: هنرمند از طریق اثر خود می‌تواند افکار و اهداف مورد نظرش را به مخاطب انتقال دهد و این ظرفیت می‌تواند برای تبیین معارف دینی، مهدوی و اهداف فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر نقش هنرمندان در حوزه مهدویت گفت: انتظار می‌رود هنرمندان با قلم و هنر خود در این عرصه نقش‌آفرینی کنند و از ظرفیتی که خداوند در اختیار آنان قرار داده است برای خدمت به دین و اهداف فرهنگی بهره بگیرند.



اجاق‌نژاد خاطرنشان کرد: پرداختن هنری به موضوع مهدویت می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال مفاهیم مرتبط با انتظار و زندگی مهدوی به مخاطبان باشد و هنرمندان در این مسیر ظرفیت قابل توجهی در اختیار دارند.



در ابتدای این نشست نیز جمعی از هنرمندان و اساتید حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ظرفیت هنرهای تجسمی برای پرداختن به موضوع مهدویت مطرح کردند.