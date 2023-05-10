به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مداحی مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام از برگزاری بیست و هفتمین همایش مدیران هیأتهای رزمندگان اسلام سراسر کشور خبر داد و گفت: این همایش سراسری و به مدت سه روز از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشتماه با حضور سخنرانان مطرح کشور و برپایی میزگردهای کاری در شهر مقدس قم برگزار میشود.
مداحی در ادامه افزود: بخشی از این همایش، سخنرانی و پرسش و پاسخ توسط اساتیدی همچون حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عابدینی با موضوع اخلاق، حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با موضوع اخلاق هیأتداری، حجتالاسلام علیرضا پناهیان با موضوع اربعین در سال ۱۴۰۲، حجتالاسلام امیری طیبی با موضوع جهاد تبیین، علی غلامی از اساتید دانشگاه با موضوع حجاب و عفاف، سردار فلاح زاده جانشین محترم نیروی قدس سپاه با موضوع رشد و پیشرفت محور مقاومت و افول آمریکا و اسرائیل، عابدینی معاون امور استانهای صداوسیما با موضوع تعامل هیأت و رسانه و اقدامات رسانه ملی در جهاد تبیین، سردار نجات رئیس هیأت امنا و مسئول ستاد مرکزی هیأتهای رزمندگان اسلام با موضوع سیاستها و برنامههای سال ۱۴۰۲ هیأت رزمندگان اسلام خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه میزگرد مسئولین معاونتها و مدیریتهای ستاد مرکزی هیأت رزمندگان و پاسخگویی به سوالات حاضرین از دیگر برنامههای این همایش خواهد بود اظهار داشت: شرکتکنندگان در این همایش در قالب کارگروههای مشورتی، به گفتگو و بحث پیرامون موضوعات اربعین، حجاب و عفاف، جهاد تبیین، رشد و بالندگی و پویایی هیأتها و مخاطبشناسی جوان و نوجوان خواهند پرداخت.
مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام عنوان کرد: شعرخوانی حمیدرضا برقعی، مدیحهسرایی سید مهدی میرداماد، پخش فیلمهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون هیأتها و تعدادی از مداحان انقلابی، تجلیل از ۱۰ هیأت نمونه از هیأتهای خواهران و ۱۰ هیأت نمونه از هیأتهای برادران، حضور در مسجد مقدس جمکران و زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از دیگر برنامههای بیست و هفتمین همایش سراسری و سالیانه مدیران هیأتهای رزمندگان اسلام سراسر کشور خواهد بود.
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