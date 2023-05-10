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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

در شهر مقدس قم؛

هم‌اندیشی ۳ روزه مدیران هیأت‌های رزمندگان اسلام برگزار می‌‍شود

هم‌اندیشی ۳ روزه مدیران هیأت‌های رزمندگان اسلام برگزار می‌‍شود

مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام گفت: بیست و هفتمین همایش مدیران هیأت‌های رزمندگان اسلام سراسر کشور به مدت سه روز در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مداحی مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام از برگزاری بیست و هفتمین همایش مدیران هیأت‌های رزمندگان اسلام سراسر کشور خبر داد و گفت: این همایش سراسری و به مدت سه روز از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور سخنرانان مطرح کشور و برپایی میزگردهای کاری در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

مداحی در ادامه افزود: بخشی از این همایش، سخنرانی و پرسش و پاسخ توسط اساتیدی همچون حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عابدینی با موضوع اخلاق، حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با موضوع اخلاق هیأت‌داری، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع اربعین در سال ۱۴۰۲، حجت‌الاسلام امیری طیبی با موضوع جهاد تبیین، علی غلامی از اساتید دانشگاه با موضوع حجاب و عفاف، سردار فلاح زاده جانشین محترم نیروی قدس سپاه با موضوع رشد و پیشرفت محور مقاومت و افول آمریکا و اسرائیل، عابدینی معاون امور استان‌های صداوسیما با موضوع تعامل هیأت و رسانه و اقدامات رسانه ملی در جهاد تبیین، سردار نجات رئیس هیأت امنا و مسئول ستاد مرکزی هیأت‌های رزمندگان اسلام با موضوع سیاست‌ها و برنامه‌های سال ۱۴۰۲ هیأت رزمندگان اسلام خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه میزگرد مسئولین معاونت‌ها و مدیریت‌های ستاد مرکزی هیأت رزمندگان و پاسخ‌گویی به سوالات حاضرین از دیگر برنامه‌های این همایش خواهد بود اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این همایش در قالب کارگروه‌های مشورتی، به گفتگو و بحث پیرامون موضوعات اربعین، حجاب و عفاف، جهاد تبیین، رشد و بالندگی و پویایی هیأت‌ها و مخاطب‌شناسی جوان و نوجوان خواهند پرداخت.

مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام عنوان کرد: شعرخوانی حمیدرضا برقعی، مدیحه‌سرایی سید مهدی میرداماد، پخش فیلم‌هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون هیأت‌ها و تعدادی از مداحان انقلابی، تجلیل از ۱۰ هیأت نمونه از هیأت‌های خواهران و ۱۰ هیأت نمونه از هیأت‌های برادران، حضور در مسجد مقدس جمکران و زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از دیگر برنامه‌های بیست و هفتمین همایش سراسری و سالیانه مدیران هیأت‌های رزمندگان اسلام سراسر کشور خواهد بود.

کد مطلب 5776422
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • AE ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
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      اتش بس معنا ندارددرهای جهنم به روی رژیم کودک کش باز شده . سریعا همه کشورهای اسلامی مصر -اردن -عربستان -عراق -ایران - حزب ا.. وارتش لبنان - عمان -قطر - امارات -کویت- سوریه -یمن -بحرین به کمک فلسطین قبله اول مسلمانان و به کمک نیروهای مقاومت فلسطین روند وبه اسرائیل حمله نظامی کنند و همه دول اسلامی با

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