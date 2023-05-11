کشف ۵۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک واحد صنعتی

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد یک واحد صنعتی اقدام به نگهداری مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق در انبار خود کرده است.

وی افزود: در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان به واحدصنعتی مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۵۵ هزار لیتر گازوئیل کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی از شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات خود در زمینه‌های خرید، فروش و نگهداری اموال قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.