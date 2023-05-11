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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

جانشین فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف ۵۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک واحد صنعتی

کشف ۵۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک واحد صنعتی

کرج- جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک واحد صنعتی در محدوده شهرستان ساوجبلاغ، ۵۵ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد یک واحد صنعتی اقدام به نگهداری مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق در انبار خود کرده است.

وی افزود: در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان به واحدصنعتی مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۵۵ هزار لیتر گازوئیل کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی از شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات خود در زمینه‌های خرید، فروش و نگهداری اموال قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5777296

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