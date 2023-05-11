وحدت باید حول معروفات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر حسینی امروز پنجشنبه در همایش آمران به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: فلاح و رستگاری جامعه متوقف بر اینکه بخش از آحاد جامعه نسبت به اتفاقات جامعه بی‌تفاوت نباشند و اهل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر باشند.

وی گفت: اما علت اساسی که باید به آن فکر کنیم این است که چرا با توجه به اهمیت این فریضه الهی اما حتی در بین مؤمنین مهجور است.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: بنا به فرمایش امام علی (ع) چنانچه همه اعمال دیگر را در یک کفه ترازو قرار دهند و امر به معروف و نهی از منکر را در کفه‌ی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر سنگین‌تر خواهد بود.

مدیر اداره مربیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه انجام امر به معروف و نهی از منکر کار ساده‌ای نیست بلکه پیچیدگی خاصی دارد که نیازمند آموزش و برنامه است، افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر آموختنی و دانش‌محور نه سلیقگی است.

وی تصریح کرد: عنصر محوری این فریضه واجب الهی عقلانیت و بر خود مبتنی بر سنجش و درست عمل کردن است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه امروز یکی از مسائل مهمی که با آن مواجه هستیم این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم باعث تفرقه و دوقطبی‌سازی در جامعه می‌شود، گفت: آیا در چنین شرایطی باید این فریضه الهی را تعطیل کنیم یا تبدیل؛ روشی که منجر به دوقطبی‌سازی حداکثری در جامعه نشود.

مدیر اداره مربیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه وحدت باید مبتنی بر معروفات و حبل الله باشد، تصریح کرد: اگر وحدت بر اساس منکرات در جامعه شکل گرفت باید این وحدت بر اساس منکرات اجتماعی شکسته شود.

وی با تأکید بر اینکه وحدت باید حول معروفات شکل بگیرد، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «در یک جامعه سلایق و علایق مختلف هست نگاه‌های مختلف به مسائل هست، باشد مانعی ندارد. در کنار هم همه زندگی کنند با هم مهربانی کنند.»

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: رهبر انقلاب فرمود که «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند، اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند» یعنی اینجا باید جهاد تبیین اتفاق بیفتد.

مدیر اداره مربیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: دشمن فضا را آلوده و مسموم کرده تا تشخیص درست از نادرست و حق از باطل برای برخی افراد دشوار شده است که ما باید با جهاد تبیین این دشواری را حل کنیم.