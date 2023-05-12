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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

استاندار بوشهر:

کمربند سبز در استان بوشهر احداث می شود

کمربند سبز در استان بوشهر احداث می شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با همکاری سازمان منابع طبیعی و سایر ارگان‌های ذیربط و مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نسبت به ایجاد کمربند سبز از شمال تا جنوب استان بوشهر برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از اراضی منابع طبیعی استان بوشهر و پارک جنگلی چاه‌کوتاه اظهار داشت: توسعه فضای سبز و درختکاری در نقاط مختلف کشور از اولویت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود به گونه‌ای که در یک برنامه ۴ ساله، بیش از یک میلیارد نهال در کشور کاشت می‌شود.

وی افزود: سهم استان بوشهر کاشت بیش از ۴ میلیون نهال است که بر اساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مقرر، محقق می‌شود.

استاندار بوشهر از احداث کمربند سبز در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم با همکاری سازمان منابع طبیعی و سایر ارگان‌های ذیربط و مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نسبت به ایجاد کمربند سبز از شمال تا جنوب استان اقدام کنیم.

محمدی‌زاده از کاشت ۵۰۰ هزار نهال با همکاری شهرک‌های صنعتی و منابع طبیعی خبر داد و ابراز کرد: این مهم در راستای توسعه درختکاری در محیط‌های صنعتی است.

استاندار بوشهر از احداث جنگل ۵۰۰ هکتاری بین بوشهر و دلوار خبر داد و خاطر نشان کرد: مصوب کردیم که بین بوشهر و دلوار در محدوده ۵۰۰ هکتاری جنگل‌کاری شود تا نسل آینده از این فضا استفاده کنند.

وی اضافه کرد: همچنین یک‌میلیون نهال حرا نیز در سواحل استان بزودی کاشت می‌شود.

محمدی‌زاده بیان کرد: همانگونه که گذشتگان با کاشت درخت و نهال، گنجینه‌ای ارزشمند برای ما به یادگار گذاشتند، ما نیز موظفیم با گسترش درختکاری و جنگل‌کاری، نشاط و شادابی آیندگان را تامین کنیم.

کد مطلب 5778051

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    نظرات

    • محمد ایمانی US ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
      0 0
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      اگر استاندار بوشهر بتوانند ۱۰/۰ از منابع درامدی استان بوشهر جذب عمرانی بوشهر کندبوشهر آباد میشود
    • محمد ایمانی US ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اگر استاندار بوشهر بتوانند ۱۰/۰ از منابع درامدی استان بوشهر جذب عمرانی بوشهر کندبوشهر آباد میشود
    • روح اله دولاح IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
      2 8
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز فرمانده دلها درود خدا بر همه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر ما شهروندان استان بوشهر دعاگوی تک تک شما بزرگواران هستیم زنده و جاویدان باد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر پهلوی های گرگ صفت
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
      1 1
      پاسخ
      درود بر ایران وایرانی
    • اکبر IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
      1 1
      پاسخ
      درودخداوندبرشما
      • علی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
        0 0
        درود خدا بر همه هم استانی های عزیز،،،، جا دارد از آقای استاندار بابت انتخاب آقای غریبی بعنوان فرماندار کنگان تقدیر و تشکر کنم واقعا انتخاب شایسته صورت گرفته، ایشان فرد انقلابی و بومی کنگان متعهد مردم دار هستند.. خداوند ان شاالله مقامات را در بالندگی کشور یاری بفرماید
    • علیرضا IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      استاندار بوشهر بسیارضغیف ودرتصنیم کیریهای کلان استان ناتوان و مدیران ارشد استان ازجاماندکان دولت قبل می باشن پلاتین انتصابات استان بوشهر به قهقرا میره

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