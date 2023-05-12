کمربند سبز در استان بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از اراضی منابع طبیعی استان بوشهر و پارک جنگلی چاه‌کوتاه اظهار داشت: توسعه فضای سبز و درختکاری در نقاط مختلف کشور از اولویت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود به گونه‌ای که در یک برنامه ۴ ساله، بیش از یک میلیارد نهال در کشور کاشت می‌شود.

وی افزود: سهم استان بوشهر کاشت بیش از ۴ میلیون نهال است که بر اساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مقرر، محقق می‌شود.

استاندار بوشهر از احداث کمربند سبز در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم با همکاری سازمان منابع طبیعی و سایر ارگان‌های ذیربط و مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نسبت به ایجاد کمربند سبز از شمال تا جنوب استان اقدام کنیم.

محمدی‌زاده از کاشت ۵۰۰ هزار نهال با همکاری شهرک‌های صنعتی و منابع طبیعی خبر داد و ابراز کرد: این مهم در راستای توسعه درختکاری در محیط‌های صنعتی است.

استاندار بوشهر از احداث جنگل ۵۰۰ هکتاری بین بوشهر و دلوار خبر داد و خاطر نشان کرد: مصوب کردیم که بین بوشهر و دلوار در محدوده ۵۰۰ هکتاری جنگل‌کاری شود تا نسل آینده از این فضا استفاده کنند.

وی اضافه کرد: همچنین یک‌میلیون نهال حرا نیز در سواحل استان بزودی کاشت می‌شود.

محمدی‌زاده بیان کرد: همانگونه که گذشتگان با کاشت درخت و نهال، گنجینه‌ای ارزشمند برای ما به یادگار گذاشتند، ما نیز موظفیم با گسترش درختکاری و جنگل‌کاری، نشاط و شادابی آیندگان را تامین کنیم.