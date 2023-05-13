اهدای مدال قهرمانان جهان به مادر شهید الداغی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خسروی، قهرمان جهان در پرس سینه با اهدای مدال طلای جهانی اش به این مادر شهید هدف از این کار را تقدیر از مادر شهید والامقام برای تربیت چنین فرزند غیور و جوان مردی و تأییدی بر اقدام ارزشمند آن شهید والامقام در دفاع از دختران ایران زمین اعلام کرد.

قهرمان جهان در پرس سینه اضافه کرد: مادر معلمه این شهید با تربیت چنین فرزندی به همه ما درس معرفت، ایثار و جوانمردی را داد.

در این مراسم که رئیس آموزش و پرورش شهرستان خوشاب و جمعی از معلمان این شهرستان نیز حضور داشتند.

محمد ملاک، دارنده مدال طلای المپیک آسیایی ۲۰۱۷ اندونزی، علی بخشی مربی بدنساز تیم‌های ملی هندبال و کبدی و دارنده مدال طلا و همچنین علیرضا نوده مربی تیم ملی کبدی عراق به نمایندگی از تیم‌ملی کشور عراق جهت همدردی و عرض تسلیت با اهدای مدال‌های طلا و نقره قهرمانی و اهدای پیراهن ملی این کشور به خانواده شهید تسلیت گفتند.

در ادامه این مراسم مادر شهید با برگرداندن مدال‌های قهرمانی اهدا شده به ورزشکاران و انداختن مدال‌های قهرمانی ورزشکاران بر گردن آنها گفت: راه شهید را ادامه دهید و پیگیر خون به ناحق ریخته شهید باشید.

در ادامه این دیدار که میر علم سیدی رئیس دادگستری سبزوار نیز حضور داشت ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید گفت: کیفر خواست متهمان پرونده صادر شده است و برای صدور رأی به مقامات بالادستی ارجاع شده است.