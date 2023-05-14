به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌آرتی، رسانه‌های ترکیه امروز دوشنبه اعلام کردند که در نهایت تمام آرای ریاست‌جمهوری شمارش شده و هیچکدام از نامزدها نتوانستند بیش از نیمی از آراء را کسب کنند.

نتیجه نهایی آرای انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به شرح ذیل است:

رجب طیب اردوغان: ۴۹.۳۵ درصد آراء

کمال قلیچدار اوغلو: ۴۵ درصد آراء

ائتلاف اردوغان پیروز انتخابات پارلمانی شد

بنا بر گزارش رسانه‌های ترکیه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ترکیه نیز تقریبا قطعی شده و «ائتلاف جمهور» رجب طیب اردوغان موفق شده نیمی از کرسی‌های پارلمان این کشور را کسب کند.

انتخابات_ترکیه

آخرین نتایج از تعداد کرسی‌های پارلمان ترکیه:

حزب عدالت و توسعه (اردوغان) ۲۶۶

حزب جمهوری خلق (قلیچداراوغلو) ۱۶۸

حزب سبز و آینده چپ ۶۲

حزب جنبش ملی گرا ۵۱

حزب خوب ۴۴

حزب رفاه نو ۵

حزب کارگران ترکیه ۴

دیروز یکشنبه رأس ساعت ۸ صبح شعب اخذ رأی در مناطق مختلف ترکیه باز شد تا مردم این کشور سیزدهمین رئیس‌جمهور و ۶۰۰ نماینده پارلمان این کشور را انتخاب کنند؛ فرآیند رأی‌گیری تا ساعت ۱۷ بعدازظهر ادامه داشت.

رجب طیب اردوغان، کمال قلیچدار اوغلو، و سینان اوغان سه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؛ البته محرم اینجه نیز در این انتخابات حضور داشت، اما روز پنج‌شنبه با بیان اینکه نمی‌خواهد شکست اپوزیسیون به حضور او نسبت داده شود، رسماً کناره‌گیری خود را اعلام کرد.

تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت و دوقطبی اصلی بین اردوغان و قلیچدار اوغلو است.؛ نامزد برنده باید بیش از ۵۰ درصد آرا مأخوذه را کسب کند، در غیر این صورت دور دوم انتخابات دو هفته بعد (۲۸ می) برگزار خواهد شد.

در این انتخابات ۶۰ میلون و ۹۰۴ هزار نفر در داخل ترکیه و ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار نفر در خارج کشور، واجد شرایط رأی‌دادن هستند.

در تاریخ ۱۰۰ ساله جمهوری ترکیه، تنها ۲ بار میزان مشارکت از ۷۰ درصد پایین آمده و به ۶۴ درصد رسیده است.

براساس قوانین انتخابات در ترکیه، هر شهروند فقط در یک مکان ازپیش‌تعیین‌شده می‌تواند رأی بدهد و همچنین دولت حق دارد از شهروندانی که رأی نمی‌دهند، جریمه نقدی دریافت کند، اما این قانون عملاً تاکنون اجرایی نشده است و کسی بابت رأی‌ندان جریمه نشده است.

نتایج لحظه‌ای انتخابات

با شمارش بیش از ۹۹.۵۸ درصد آرای انتخابات ترکیه شکاف بین آرای رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو در حال کاهش است.

طبق گزارش منابع دولتی ترکیه، با شمارش نزدیک به ۹۹.۵۸ درصد آرا، اردوغان ۴۹.۳۷ درصد آرا را کسب کرده است و قلیچدار اوغلو ۴۴.۹۴ درصد آرا را به دست آورده است.

با این حال اپوزیسیون ترکیه می‌گوید که این آمار قابل استناد نیستند و قلیچداراوغلو پیشتاز است.

نخستین موضع رسمی رئیس دیوان عالی انتخابات ترکیه

‌احمد ینر، رئیس دیوان عالی انتخابات برای نخستین‌بار درباره میزان آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس آخرین داده‌ها، رجب طیب اردوغان، نامزد ائتلاف خلق / جمهور حائز ۴۹.۴۹ درصد از آرا شده و کمال قلیچداراوقلو، نامزد ریاست جمهوری ائتلاف ملت به ۴۴.۷۹ درصد از آرا دست یافته است.

سخنرانی کمال قلیچدار اوغلو پیش از اعلام رسمی نتایج

کمال قلیچدار اوغلو، نامزد ائتلاف ملت در نطقی اعلام کرد که اردوغان به آرایی که مدنظرش است دست نخواهد یافت و میدان رقابت را با افتخار ترک نخواهد کرد.

رهبر جمهوری خواه خلق ترکیه افزود: «به زودی شاهد پیروزی ما در این انتخابات خواهید بود.»

وی ادامه داد: «میزان مشارکت مردم بسیار گسترده بود و هیچکس حق ندارد ادعای پیروزی کند.»

قلیچدار اوغلو گفت: «در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، پیروز میدان خواهیم بود.»

نامزد ائتلاف شش گانه «ملت» گفت: نتایج آرای این دور از انتخابات نشان داد که اردوغان از کسب اعتماد مردم بازماند و سبد رأی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان ریزش داشت.

حضور و سخنرانی اردوغان در آنکارا

در حالی که روند شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۱۴ می ادامه دارد و همزمان بازار داغ شایعات کشیده شدن انتخابات به دور دوم اوج گرفته است، رئیس جمهور اردوغان به آنکارا رفت. بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه در فرودگاه «اسنبوغا» از اردوغان استقبال کردند. اردوغان با دست زدن به شهروندان از خودروی خود پاسخ داد.

سپس اردوغان با ورود به بالکن اجتماعات مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا در حضور هزاران طرفدار حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در نطق خود اعلام کرد: «ما پیشتاز انتخابات با اختلاف زیاد هستیم.»

اردوغان افزود: «با اینکه نیک می‌دانم ما در این رقابت انتخاباتی پیشتاز و دست برتر را داریم، اما منتظر اعلام رسمی نتایج هستم تا تجلی اراده ملی را از نزدیک نظاره‌گر باشیم.»

وی در ادامه گفت: «ملت ما با اقبال به سمت حوزه‌های رأی گیری بار دیگر به دموکراسی روی آوردند. ملت و ترکیه با تمسک و چنگ زدن به رکن اراده ملی برنده واقعی این میدان هستند.»

اردوغان در ادامه گفت: «میزان مشارکت در انتخابات در سطح جهانی بی نظیر است و در تاریخ سیاسی ما در تارک آن قرار دارد.»

وی ادامه داد: «حزب جمهوری خلق و برخی از رؤسای شهرداری‌های حامی این حزب درصدد تشکیک نتایج برآمدند، اما تغییری در میدان صورت نخواهد گرفت.»

اردوغان در ادامه نطق پیش از اعلام رسمی نتایج از سوی دیوان انتخابات در حضور حامیان این حزب گفت: «نتیجه انتخابات هر چه باشد، من به نوبه خود از ۵۶ میلیون رأی دهنده هم میهنانم صرف نظر از انتخابی که مبذول داشتند، تشکر و مراتب قدردانی دارم.»

رئیس جمهور فعلی ترکیه گفت: «چنانچه تعیین قطعی سرنوشت انتخابات با خواست و آرای مردم به دور دوم کشیده شود، ما آماده‌ایم و از پیروزی خود خاطر جمع و آگاهیم.»

وی در ادامه نطق خود افزود: «با اختلاف ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار رأی اعلام شده از سوی دیوان انتخابات از رقیب خود پیشتازیم اما تا این لحظه دقیق اطلاع نداریم که آیا در مرحله نخست قطعی خواهد شد یا نه.»

گفتنی است هم‌زمان با نطق رئیس جمهور ترکیه در مقر حزب حاکم در آنکارا، رئیس دیوان عالی انتخابات ترکیه در بیانیه‌ای در واکنش به اعتراضات به عملکرد شمارش و ثبت آرا اعلام کرد: «مشکلی در فرایند اخذ و شمارش آرای خارج از کشور وجود ندارد.»

اردوغان در نطق سیاسی خود در حضور طرفداران خود در مقر حزب حاکم همچنین اعلام کرد که روند شمارش آرای هم وطنانمان در خارج از کشور در حال شمارش است.

اردوغان بار دیگر با اعلام پیشتازی خود گفت: «ما دست برتری در میدان رقابت داریم، اما کماکان منتظر اعلام رسمی نتایج می‌مانیم.»

اردوغان در بخشی از میتینگ پسا انتخاباتی خود در میان طرفداران پرشور خود اعلام کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی نیز با تصاحب اکثریت کرسی‌ها به سود ائتلاف جمهور پایان یافته است.

وی تاکید کرد که بر این باور هستم که با تکیه بر شمارش آرای خارج از کشور، به زودی جشن پیروزی را در همین مرحله نخست خواهیم گرفت.

سنان اوغان: در دور دوم از هیچکس حمایت نمی‌کنم

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سنان اوغان، نامزد ائتلاف آتا در نطقی اعلام کرده است که در دور دوم انتخابات تمایلی به جانبداری از هیچیک از طرفین انتخابات ندارم.‌

یک مقام بلندپایه از حزب جمهوری خواه: هیچکدام از دو رقیب به مجموع آرایی بیش از ۵۰ درصد دست نخواهند یافت

یک مقام بلندپایه از حزب جمهوری خواه خلق در گفت‌وگو با رویترز مدعی شد که در دور نخست هیچکدام از دو رقیب به مجموع آرایی بیش از ۵۰ درصد دست نخواهند یافت، اما به باور من، قلیچدار اوغلو مرحله نخست را با پیشتازی تصاحب خواهد کرد.

این مقام ارشد از حزب قلیچدار اوغلو که از افشای هویت خود خودداری کرد اعلام کرد که طبق ارزیابی‌ها از روند آرا به نظر می‌رسد در راند نخست، هیچکس با اقتدار پیروز رقابت نخواهد بود و طبق اطلاعاتی که ما در دسترس داریم به نظر می‌رسد در مرحله نخست قلیچدار اوغلو با پیشتازی از رقیب خود به مرحله دوم انتخابات ورود پیدا خواهد کرد.

واکنش مرال آکشنر به پوشش خبری آژانس دولتی آناتولی از نتخابات

مرال آکشنر، نامزد حزب مخالف "خوب" در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در واکنشی تند به شیطنت رسانه‌ای و جنگ روانی آژانس دولتی آناتولی در روند اعلام نتایج آرا اعلام کرد: «ما بارها شاهد این فیلم تکراری در ادوار گذشته بوده‌ایم. ملت مدافع هر یک از آرای انداخته خود به صندوق‌ها است. تا بامداد برای تعیین نتایج به انتظار خواهیم نشست. نگران نباشید؛ همه چیز طبق روال پیش می‌رود! آفتاب از مدار خود طلوع دوباره خواهد کرد. ما در آستانه پیروزی هستیم.»

احمد ینر، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه:

اندکی بیش از ۴۷ درصد از آرای داخلی و ۱۲.۶ درصد از آرای خارج از کشور شمارش و وارد سیستم شده‌اند.

شهردار استانبول: «۱۴» میلیون رأی هنوز شمارش نشده / قلیچدار اوغلو پیشتاز است

شهردار استانبول گفت: «وقتی گفتند ما برنده شدیم تعجب نکنید، باور نکنید، با ما همراه باشید.»

وی افزود: «آرای اردوغان نزدیک به ۱۱ درصد کاهش یافت. طبق داده‌هایی که داریم آرای قلیچدار اوغلو ۴۹ درصد و اردوغان ۴۵ درصد است.»

قلیجدار اوغلو: امشب نمی‌خوابیم

کمال قلیچداراوغلو کمیسیون عالی انتخابات را تهدید کرد: امشب نمی‌خوابیم و از شما می‌خواهیم اعداد صحیح را بدون تحریف منتشر کنید.

احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم زیاد است

سنان اوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که احتمال زیادی وجود دارد که انتخابات به دور دوم برود.

منابع اختصاصی رویترز از اردوگاه دو رقیب انتخابات: دور دوم محتمل است

خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق گزارش داد که طبق نتایج أخذ شده، هیچ‌کدام از این دو نامزد از ۵۰ درصد آرای لازم برای برتری کامل در انتخابات عبور نخواهند کرد.

صلاح الدین دمیرتاش: هرگز صندوق‌های رأی و هیأت‌های انتخابات را ترک نکنید

«صلاح الدین دمیرتاش»، سیاستمدار کرد دربند از شهروندان و مقاماتی که در روند شمارش آرا مشغول به فعالیت هستند خواسته است که سمت خود را ترک نکنند.

رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ کشور است در توییتی نوشت: «هرگز صندوق‌های رأی و هیأت‌های انتخابات را ترک نکنید حتی اگر چند روز طول بکشد تا نتایج نهایی شود.»

وی ابراز کرد: «از آرای خود محافظت کنید، همه ترکیه پیروز می‌شود.»

وی اضافه کرد که پیش‌بینی می‌شود که مخالفان بگویند که در دور نخست پیروز شده‌اند.

جانان کفتانچی: کمال قلیچدار اوغلو در استانبول پیشتاز است

جانان کفتانچی اوغلو، رهبر سابق حزب جمهوری خواه خلق در استانبول گفت: میزان رأی کمال قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف ملت در استانبول ۵۱.۴۲ درصد است. این میزان رأی از ۴۰ درصد آرای شمارش شده به دست آمده و در ادامه شمارش آرا بیش از این هم می‌شود.

قلیچدار اوغلو: ما پیشتاز هستیم

کمال قلیچدار اوغلو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار توییتی اعلام کرد: ما پیشتاز هستیم.

دیدگاه شهرداران استانبول و آنکارا درباره نتایج انتخابات

اکرم امام اوغلو شهردار استانبول گفت: از شهروندان می‌خواهم که به نتایجی که خبرگزاری آناتولی می‌دهد، توجه نکنند. میزان آرا اردوغان تاکنون طبق آمار ما پایین است.

از سوی منصور یاواش شهردار آنکارا هم اعلام کرد: نتیجه انتخابات هنوز مشخص نشده است اما مدیر خبرگزاری آناتولی نتایج را از مقر حزب حاکم مدیریت می‌کند. ما اطلاعات درست را به شهروندان اعلام خواهیم کرد. نتایج دور اول این انتخابات طبق اطلاعات رسیده به ما، با پیشتازی نامزد ما قلیچدار اوغلو به پایان خواهد رسید.

تداوم شمار آرا با پیشتازی اردوغان

شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حالی ادامه دارد که رجب طیب اردوغان پس از شمارش ۷۰.۵۹ درصد آرا پیشتاز است.

نتایج شمارش ۶۰.۴۰ درصد آرای ریاست جمهوری ترکیه؛

اردوغان: ۵۱.۲۳

قلیچدار اوغلو: ۴۲.۹۵

سنان اوغان: ۵.۳۱

موضع‌گیری اردوغان پس از اتمام زمان رأی‌گیری در ترکیه

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی ترکیه امروز یکشنبه و پس از اتمام زمان رأی‌گیری در کشورش در توئیتر نوشت: همراهان و هموطنان عزیز… روند رأی گیری به شکلی که خدا را شکر شایسته دموکراسی ما بود تکمیل شد. اکنون، مثل همیشه، وقت آن است که پای صندوق‌های رأی را محکم بگیریم. تا زمان نهایی شدن نتایج، ما همچنان از اراده ملت خود محافظت می‌کنیم!

شمارش آرا در ترکیه آغاز شد

روند رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سراسر ترکیه پایان یافت.

مراکز رأی گیری بلافاصله شروع به شمارش آرا کردند.

قلیچدار اوغلو: بهاری به ترکیه بازمی‌گردد که تداوم خواهد داشت

کمال قلیچدار اوغلو» نامزد ائتلاف مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری امروز در ترکیه و رقیب اصلی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی این کشور امروز یکشنبه پس از اینکه رأی خود را در شهر آنکارا به صندوق انداخت، در سخنانی خطاب به خبرنگاران گفت: به خواست خدا کشورمان به بهار بازمی گردد. این بهار ادامه نیز خواهد داشت. من مشتاق دموکراسی هستم. همه ما دلتنگ دموکراسی هستیم.

بازتاب انتخابات ترکیه در رسانه‌های غربی



نیویورک تایمز: شکست اردوغان در ترکیه باعث رضایت غرب و نگرانی در مسکو خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در پایتخت‌های غربی، مقر ناتو و کرملین با دقت دنبال می‌شود.

وال استریت ژورنال: انتخابات ترکیه در سراسر جهان به دقت زیر نظر است زیرا نتایج آن بر سیاست خارجی آنکارا تأثیر می‌گذارد.

پولیتیکو: صد سال پس از تأسیس ترکیه نوین، اردوغان و رقیبش دیدگاه‌های متضادی از قرن دوم برای ترکیه دارند.

ان‌بی‌سی نیوز در صدر گزارش خود درباره انتخابات ترکیه به زلزله، ضعف اقتصاد و واکنش خشونت‌آمیز علیه میلیون‌ها پناهجوی سوری اشاره کرده است که می‌تواند اردوغان را با مشکل مواجه کند.

اشپیگل آلمان: اردوغان علیرغم همه مسائل می‌تواند پیروز انتخابات شود.

بی بی سی: مردم ترکیه با یا بدون اردوغان آینده را رقم می‌زنند.

گاردین: تسلط اردوغان بر قدرت در حالی که مردم ترکیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند، در حال محک خوردن است.

صندوق‌های سیار اخذ رأی در مناطق جنوبی / زلزله‌زدگان به چه کسی رأی می‌دهند؟



هم‌زمان با برگزاری سراسری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ترکیه، صندوق‌های اخذ رأی سیار نیز در مناطق زلزله‌زده جنوبی نیز مستقر شدند.

به گفته مقامات و رسانه‌های ترکیه، بسیاری از زلزله‌زدگان ۶ فوریه (۱۷ بهمن ۱۴۰۰) که شهرها و خانه‌های خود را ترک کردند، هم‌اکنون برای شرکت در انتخابات به محل سکونت خود برگشته‌اند. در زلزله بهمن‌ماه بیش از ۵۰ هزار نفر از استان‌های جنوبی ترکیه جان باختند.

بنا بر گزارش رسانه‌های ترکیه، استان‌های مناطق جنوبی ترکیه که بیش از ۹ میلیون رأی دارند، به صورت سنتی بیشتر هوادار حزب عدالت و توسعه و رجب طیب بودند، اما اکنون دچار دودستگی شده‌اند؛ برخی همچنان از اردوغان دفاع می‌کنند و برخی دیگر نیز از نحوه پاسخ‌دهی دولت به مطالبات زلزله‌زدگان ناامید شدند و از قلیچدار اوغلو حمایت می‌کنند.

درخواست اردوغان برای حضور حداکثری مردم ترکیه در انتخابات



رجب طیب اردوغان، پس از انداختن رأی خود به صندوق در استانبول:

روند رأی‌گیری در تمام مناطق بدون مشکل در حال برگزاری است. از تمام افراد واجد شرایط می‌خواهم در انتخابات شرکت کنند.

امیدوارم نتیجه انتخابات برای مردم ترکیه خیر و بهبودی به همراه داشته باشد.

اردوغان رأی خود را به صندوق انداخت



رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در شهر استانبول، رأی خود را به صندوق انداخت.

انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه با سه نامزد نهایی «رجب طیب اردوغان» نامزدِ ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» نامزدِ احزاب میز ششگانه و ائتلاف ملت و «سینان اوغان» نامزد ائتلاف «آتا» برگزار می‌شود، اما رقابت اصلی بین اردوغان و قلیچدار اوغلو است.

«سنان اوغان» رأی خود را به صندوق انداخت



پس از قلیچدار اوغلو، «سنان اوغان»، یکی از سه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در آنکارا رأی خود را به صندوق انداخت.

بنا بر نظرسنجی‌ها رقابت اصلی بین اردوغان و قلیچدار اوغلو است و سنان اوغان تنها ۲ درصد رأی دارد.

قلیچدار اوغلو رأی خود را به صندوق انداخت



«کمال قلیچداراوغلو» رقیب اصلی اردوغان و رئیس ائتلاف «ملت»، با حضور در یکی از شعب اخذ رأی در آنکارا، رأی خود را به صندوق انداخت.

هشدار کنسولگری عربستان به سعودی‌ها: به حوزه‌های اخذ رأی ترکیه نزدیک نشوید



کنسولگری عربستان در استانبول خطاب به شهروندان سعودی که در خاک ترکیه هستند، هشداری صادر کرد.

در این پیام هشدارگونه از شهروندان سعودی خواسته شده از نزدیک شدن به محل‌های تجمع و حوزه‌های اخذ رأی، در حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، خودداری کنند.

پیش از این برخی منابع از احتمال وقوع درگیری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه خبر داده بودند.

تصویر نامزد انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در برگه‌های رأی

«محرم اینجه»، نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه روز پنج‌شنبه با بیان اینکه نمی‌خواهد اپوزیسیون او را مسئول شکست خود بداند، رسماً کناره‌گیری‌اش از انتخابات را اعلام کرد.

به گفته رسانه‌های ترکیه، هنگام انصراف اینجه، برگه‌های رأی چاپ شده بودند و دیگر نمی‌توان اسم او را از برگه‌ها جذف کرد.

هم‌اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه با سه نامزد نهایی «رجب طیب اردوغان» نامزدِ ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» نامزدِ احزاب میز ششگانه و ائتلاف ملت و «سینان اوغان» نامزد ائتلاف «آتا» برگزار می‌شود.



توئیتر دسترسی کاربران ترکیه به برخی محتواها را محدود کرد

شبکه توئیتر اعلام کرد که دسترستی کاربران به برخی از محتواها را در واکنش به «روند حقوقی» و در راستای حصول اطمینان از «در دسترس ماندن این شبکه برای مردم ترکیه» را در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور محدود کرده است.

سوگندنامه ناظران و مقامات برگزارکننده انتخابات ترکیه

خبرنگار الجزیره اعلام کرد ناظران و مقامات برگزارکننده انتخابات ترکیه، پیش از آغاز رأی‌گیری به منظور تأکید بر برگزاری سالم رأی‌گیری، سوگندنامه‌ای قرائت کردند.

سوگندنامه قرائت‌شده به شرح ذیل است:

به شرافت، وجدان و تمام اعتقاداتم سوگند یاد می‌کنم که برای تعیین و اعلام کامل و درست نتایج انتخابات، بدون تأثیرپذیری و هیچ ترسی از کسی، به وظیفه خود طبق قانون عمل خواهم کرد.

تصاویری از صف‌های مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات











تصویری از برگه‌های سفید اخذ رأی حاضر در شعب اخذ رأی





اردوغان: مردم ترکیه جواب بایدن را پای صندوق‌های رأی می‌دهند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در آخرین سخنرانی انتخاباتی در جمع هوادارانش خطاب به رقیب خود قلیچدار اوغلو گفت:

آیا می‌خواهید بر اساس دستورالعمل‌هایی که از آمریکا دریافت کرده‌اید کارتان را پیش ببرید؟ با دستوراتی که از بایدن گرفته‌اید؟

بایدن اعلام کرده باید اردوغان را سرنگون کرد و من از این موضوع خبر دارم، همه مردم هم این را می‌دانند، اما در پای صندوق‌های رأی پاسخ مناسبی به آنها خواهند داد.